Le président du syndicat des transports Bassam Tlais, considéré comme proche du président de la chambre Nabih Berri, a annoncé la tenue d’une grève de ce secteur ce jeudi.

Différentes manifestations et notamment la capitale, Beyrouth et plus particulièrement devant le Grand Sérail sont ainsi prévues sur l’ensemble du territoire dès 6 heures du matin jusqu’à 21 heures le soir.

Bassam Tlais indique que ce mouvement avait été précédemment suspendue en raison des promesses du Premier ministre Najib Mikati et des ministres concernés à soutenir le secteur des transports terrestres, allusion à la hausse du prix des carburants mais aussi à la détérioration des conditions sociales et économiques qui s’est poursuivie.

“La souffrance a augmenté, il n’y a pas d’alternative à la grève et l’étape de demain n’est que le début”, juge le syndicaliste.