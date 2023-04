Liban/Crise: les prix à la consommation en hausse de 33% pour le seul mois de mars et de 263% sur un an

Publicité

Les prix ont augmenté de 33,27% par rapport à février 2023, indique l’office centrale des statistiques par un communiqué. Sur un an, le taux d’inflation a même atteint 263,84% par rapport à mars 2022.

Cette hausse a particulièrement été plus importante au nord du Liban où le taux d’inflation a même atteint 38,54%.

Suivent ensuite la Békaa avec 34,68%, le Mont Liban avec 33,57%, Beyrouth, avec 32% et en queue de peloton, la région de Nabatiyeh avec 27.11% et du Sud du Liban avec 25,65%.

Cette hausse a plus particulièrement concerné le prix des nouveaux loyers libéralisés qui ont augmenté de 63,19% ou encore des télécommunications qui ont augmenté de 51,55% suite à la décision de dollariser les tarifs sur base de la plateforme électronique Sayrafa.

Les dépenses allouées à l’éducation sont cependant restées stables avec une hausse de seulement 0.26%

