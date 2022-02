Le syndicat des hôpitaux a mis en garde contre les retards pris par la sécurité sociale à payer les sommes qui lui sont demandées. Ainsi, le conseil d’administration de la Sécu libanaise n’ait pas encore approuvé la demande de renouvellement des avances mensuelles proportionnelles à la charge de travail dans chaque hôpital, pourtant soumis depuis le 9 décembre 2021.

Les hopitaux indiquent qu’ils ne peuvent plus garantir l’accès aux soins des patients assurés, non seulement en raison des retards de paiement mais également de la diminution de 90% de la valeur des sommes versées en raison de la détérioration du taux de change, rappelant que les frais, médicaments et équipements médicaux sont payées en devises étrangères.

Ils en appelent ainsi au ministre du travail, Moustapha Bayram à agir, notant que par exemple, les soins accordés aux patients nécessitant des dialyses pourraient être interrompus.