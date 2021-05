Le Fonds Monétaire International prévoit que la récession économique atteindra 9% au Liban en 2021 contre 25% l’année dernière. Il s’agira du seul pays dans la région touché par une récession de son économie.

Ce chiffre converge avec celui de la Banque Mondiale qui prévoit un taux de croissance estimé à 9.5% pour cette année.

En cause, les mesures prises pour contenir l’épidémie du COVID19 mais également les difficultés du secteur bancaire incapable de relancer l’activité économique et les incertitudes politiques. Le secteur des services et les activités commerciales sont lourdement impactées par les 2 premiers facteurs.

Par ailleurs, le FMI rappelle que le nombre d’arrivées et de départs a lourdement chuté. Seule embellie, le nombre de marchandises en transit au Port de Beyrouth a augmenté de 14.2% sur une période d’une année en dépit de l’explosion du 4 août.

Enfin dernière mauvaise nouvelle, le FMI note que le taux d’inflation a atteint 148.9% depuis mars 2019, en monnaie locale.

