Le mythe d’Eshmoun est spécifiquement lié à la ville de Sidon (Saïda de nos jours) et est central dans la mythologie phénicienne. Eshmoun, parfois écrit Eschmoun ou Echmoun, est le dieu de la guérison.

Le Mythe d’Eshmoun

Selon le mythe le plus courant, Eshmoun était un jeune homme d’une beauté exceptionnelle originaire de Sidon. Astarté, la déesse de la fertilité et de la guerre, tomba amoureuse de lui. Pour échapper à ses avances persistantes, Eshmoun se retira dans la forêt où il tenta de se cacher d’elle.

Pressé par la déesse qui ne cessait de le poursuivre, Eshmoun, dans un acte de désespoir, se castra lui-même, mettant ainsi fin à la poursuite d’Astarté.

En réaction à cet acte tragique, les dieux, touchés par son sacrifice, décidèrent de le transformer en dieu de la guérison pour soulager la souffrance des autres.

L’Importance pour Sidon

Eshmoun est particulièrement important pour Sidon pour plusieurs raisons:

Centre religieux : Sidon abritait le principal temple d’Eshmoun, connu sous le nom d’Eshmounion, qui était un centre majeur de pèlerinage et de guérison. Les ruines de ce temple peuvent encore être visitées aujourd’hui et témoignent de l’importance religieuse de ce site dans l’Antiquité.

On trouve au Musée National, un certain nombre d’artefacts et d’ex-voto, notamment des statuettes d’enfants dont les parents souhaitaient ainsi intercéder auprès du Dieu pour les faire guérir.

Protection et santé: En tant que dieu guérisseur, Eshmoun jouait un rôle clé dans la protection de la santé et du bien-être des Sidoniens. Les activités rituelles et les offrandes à Eshmoun étaient destinées à assurer sa bienveillance pour la communauté.

Le culte d’Eshmoun était donc un élément central de la vie religieuse à Sidon et illustre comment les mythes phéniciens se mêlaient étroitement à la vie quotidienne et aux pratiques cultuelles de la ville. Ce mythe montre aussi l’interconnexion des cultures en Méditerranée antique, où des figures mythologiques phéniciennes pouvaient être intégrées ou comparées à des figures de la mythologie grecque ou romaine. Il deviendra en effet Asclépios chez les Grecs qui ont repris le fameux bâton.

En effet, c’est son caducée qui est encore d’usage comme symbole des médecins

il s’agit des deux serpents enroulés autour d’un bâton. À l’origine de ce symbole largement utilisé aujourd’hui comme symbole des médecins, une plaque en or trouvée près du temple d’ Echmoun où se trouvent être représentés la déesse de la santé, Hygie, et le dieu Echmoun tenant dans la main droite un bâton autour duquel s’enroule un serpent.

