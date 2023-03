Le ministre de l’éducation a publié un mémo annonçant le passage des écoles publiques et privées à l’heure d’été dès ce lundi, prenant ainsi le contrepied de la position du premier ministre Najib Mikati de remettre le changement d’horaire au 21 avril.

Ainsi, la décision du premier ministre semble être controversée y compris au niveau de son propre cabinet en crise politique ouverte depuis le 1er novembre alors que Najib Mikati a réitéré hier sa position et refuse d’être remis en cause. Il a également annoncé l’annulation de la réunion du conseil des ministres sur fond de cette controverse.

Abbas Halabi estime en effet que la décision du premier ministre qui a annoncé de manière unilatérale est illégale, puisque non confirmée par le conseil des ministres, un conseil des ministres dont la réunion a été elle même remise aux calendes grecques, comme annoncé hier par Najib Mikati.

Depuis la fin du mandat du président de la république et en l’absence d’un nouveau chef de l’état, les prérogatives présidentielles reviennent ainsi à l’ensemble du conseil des ministres et non au premier ministre lui-même estiment certaines sources. La décision unilatérale de Najib Mikati pourrait donc faire l’objet d’un recours devant le conseil constitutionnel, estiment certaines sources.

Une autre controverse concerne la décision elle-même du premier ministre qui aurait été prise à l’issue d’une rencontre avec le président de la chambre Nabih Berri, comme le révèle une vidéo dont le contenu a été révélé.

Pour rappel, de nombreuses écoles privées – comme des médias ou encore des institutions privées – avaient déjà annoncé qu’elles ne respecteraient par la décision du premier ministre

