Certaines sources évoquent la mise en place d’un pass sanitaire en faveur de personnes vaccinées ou précédemment atteintes par le coronavirus face à la montée du nombre des augmentations de nouveaux cas induits probablement par le variant Delta, comme cela est déjà le cas dans de nombreux pays.

Les personnes ayant été vaccinées via la plateforme COVAX et disposant déjà d’un code QR devraient être les premiers à en bénéficier, tout comme les personnes ayant déjà été touchées par le coronavirus et présentant un test sérologique positif.

Ce pass sanitaire pourrait être adressé en premier lieu aux personnes souhaitant se rendre dans les restaurants et autres pub ainsi que dans les lieux publics. Certaines sources estiment également qu’il faudrait rendre la vaccination obligatoire pour le personnel médical.

Un renforcement des mesures de distanciation serait aussi évoquée avec abaissement des quotas dans les restaurants et autres lieux publics alors qu’un nouveau confinement , réclamé par certains, serait écarté pour l’heure, en raison de pressions de la part de certains syndicats.

Les autorités libanaises indiquent que 1 104 cas ont été diagnostiqués ce jeudi 29 juillet, un chiffre toujours au-dessus de la barre symbolique des 1000 cas. 3 personnes sont également décédées des suites induites par les complications du coronavirus COVID19.

Les autorités locales craignent que la nouvelle vague qui touche désormais le Liban aboutisse à un effondrement des structures hospitalières qui ne sont plus capables de gérer un tel choc, alors que le nombre des tests positifs est en forte progression, tout comme le nombre des hospitalisations qui dépasse désormais le seuil des 200 cas ce jeudi.

Ainsi, une nouvelle vague de décès est attendue d’ici quelques semaines.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 559 473 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte premier cas au Liban.



1 104 cas ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 1 095 cas. 9 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 552 486 cas locaux et de 6 987 cas en provenance de l’étranger.



3 décès a été donc annoncé ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 900 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Le ratio de tests positifs augmente avec le chiffre de 5.5 %.

242 personnes sont hospitalisées et 96 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 17 personnes placées sous respirateur. Combien de personnes ont été vaccinées? 24 635 personnes ont été vaccinées une première fois et 6 265 personnes ont reçu une deuxième dose. Au total, 1 208 678 personnes ont reçu une première dose et 859 956 personnes ont reçu les 2 doses.

