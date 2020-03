Au cours d’une conférence de presse conjointe, les ministres de la Justice Marie Claude Najm et de l’Economie Raoul Nehmé ont indiqué que des mesures de contrôle des prix ont été mises en place mettre fin à l’augmentation sauvage des prix et que des amendes qualifiées de lourdes seront transmises aux contrevenants.

Selon la ministre de la Justice, des informations faisant état de la manipulation des prix des marchandises lui auraient été transmises, informations transmises à l’autorité d’inspection judiciaire et au procureur général pour déclencher les poursuites judiciaires.

Marie Claude Najm a également assuré que des contraventions seront adressées aux personnes jugées coupables.

مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة العدل لبحث سبل التعاون لحماية المستهلك: لنتمكن من ضبط الاسعار علينا التعاون مع القضاء ووزارة العدل لأن محاضر الضبط تُحوّل للقضاء وبالتالي على القضاء البت سريعا وأن تكون الغرامات موجعة — Raoul Nehme (@RaoulNehme) March 5, 2020

De son côté, le Ministre de l’Economie a indiqué avoir mis en place une hotline et une application pour mobiles pour que les consommateurs puissent les signaler les cas suspects. Raoul Nehmé a noté que ses services manquaient de personnels et notamment d’inspecteurs et que le recours à la population est nécessaire face à ce problème. Il a également souligné la nécessité de coordonner les efforts avec le ministère de la Justice car “les mesures de protection des consommateurs sont souvent établies par la loi”.