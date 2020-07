Le Requiem de Mozart a été chanté ce soir en l’Eglise Saint Joseph à Monnot par le choeur de l’Université St Joseph accompagné par le JM Liban Orchestra sous la conduite de la talentueuse Yasmina Sabbah.

Ce requiem, également placé sous le signe des mesures de distanciations rendues nécessaires par la situation actuelle face au coronavirus, n’était pas triste mais porteur d’espoir et de solidarité. C’est ensemble que les libanais pourront faire face à ces évènements et non dans la division.

Le concert, diffusé par la chaine MTV Lebanon, vise à recueillir des fonds notamment pour la Banque Alimentaire Locale, confrontée à une situation du jamais vu au Liban, avec une crise économique qui ravage le pays des cèdres et plus particulièrement les personnes les plus vulnérables dont le nombre augmente jour après jour.

Les donations peuvent être effectuées via le site http://donate.lebanesefoodbank.org