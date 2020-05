On sait que depuis des années le Liban connait un grave déficit d’électricité avec des coupures régulières atteignant plusieurs heures par jour. Nul n’ignore que la responsabilité principale de cette situation est due à la gabegie et à la corruption qui sévissent au pays du Cèdre et contre lesquelles des foules considérables ont manifesté durant de nombreuses semaines avant que le système ne profite de la crise sanitaire pour tenter d’étouffer le mouvement.

C’est dans ce contexte que, depuis janvier 2020, le Liban connait un nouveau scandale concernant la fourniture de fioul frelaté, non conforme aux spécifications techniques prévues dans le cadre du contrat de fourniture à l’Electricité du Liban, à plusieurs unités de production déployées dans les centrales de Zouk (Kesrouan) et Jiyeh (Chouf).

Implication de la Sonatrach

Deux sociétés seraient impliquées dans ce scandale, la compagnie algérienne Sonatrach et la compagnie libanaise ZR Group. L’Orient- le Jour du 7 mai écrit : « En avril, l’établissement public a signalé à la justice que l’entreprise publique algérienne Sonatrach lui avait livré du carburant défectueux un mois plus tôt. L’enquête ouverte a débouché sur l’émission de mandats d’arrêt visant plusieurs personnes, dont le représentant de Sonatrach au Liban, Tarek Faoual. »

L’article précise que le procureur général près la cour d’appel du Mont-Liban, Mme Ghada Aoun, « a lancé une enquête concernant un navire de transport de carburant qui serait chargé de fuel non-conforme, destiné à être livré aux centrales électriques libanaises. Le carburant se trouvant à bord du navire Aspo, frété par la Sonatrach, a été jugé défectueux après des tests menés par des laboratoires libanais, selon la chaîne locale d’informations LBCI. »

L’affaire a récemment rebondi comme le révèle encore le quotidien L’Orient-Le Jour, le premier juge d’instruction du Mont-Liban ; M. Nicolas Mansour, a émis mardi 5 mai un mandat d’arrêt contre le représentant de la société algérienne Sonatrach au Liban. Selon des informations de la chaîne locale LBCI, cet individu et plusieurs autres inculpés ont avoué avoir versé des pots-de-vin. L’Agence nationale d’information (ANI) précise que le magistrat a entendu, le 6 mai, les deux anciens ministres de l’Énergie, Nada Boustani et Mohammad Fneich, le directeur général d’EDL Kamal Hayek et l’ingénieur Yehya Maouloud. Jeudi 7 mai, il a interrogé la directrice générale du ministère de l’Énergie, Aurore Feghali, et la directrice des laboratoires à la sous-direction des installations pétrolières, Dima Haïdar.

Cette affaire qui met principalement en cause la société algérienne a eu des répercussions diplomatiques puisque, lundi 4 mai, le ministre libanais de l’Énergie et de l’Eau, Raymond Ghajar, a convoqué l’ambassadeur algérien au Liban, Abdelkrim el-Rakaybi « pour évoquer le dossier ». Des membres du gouvernement libanais ont parlé d’ « irrégularité et de pots de vin ».

L’Algérie ; un Etat mafieux et indécent

Au cœur de la polémique on retrouve donc l’entreprise pétrolière et gazière algérienne Sonatrach. Ce n’est pas la première fois que la presse libanaise crie ainsi au scandale en citant cette société. Bien entendu, tout en reconnaissant l’existence d’un différend entre sa filiale Sonatrach Petroleum Corporation (SPC) et le gouvernement libanais du fait de la très mauvaise qualité de fioul livré à Electricité du Liban, la Sonatrach nie toute implication dans le scandale mais les faits sont là : depuis 2005, un contrat lie l’Algérie, via Sonatrach Petroleum Corporation, basée à Londres, au Liban (Ministère libanais de l’Electricité et de l’Eau), aux termes duquel l’Algérie livre au Liban l’équivalent de 200 millions de dollars de gazole et de fioul a l’établissement public à caractère industriel et commercial Électricité du Liban (EDL).Le contrat est renouvelé tous les trois ans, mais il doit expirer en date 31 Décembre 2020. Il s’avère que le fioul livré au Liban provient d’une vieille raffinerie sicilienne, rachetée, à un prix exorbitant, par la Sonatrach il y a près de deux ans, et qui produit, avec la complicité de mafieux italiens, un fioul de très mauvaise qualité. Alerté par un partenaire turc, le directeur général de la société libanaise d’électricité (EDL) a transmis, le 6 avril, un courrier au ministre de l’Energie, pour démontrer l’ampleur du préjudice et recommander à la Banque centrale libanaise de surseoir au paiement de la facture de cette marchandise non conforme.

La Sonatrach est très proche du régime algérien et permet de perpétuer un système que dénonce la population. C’est pourquoi la Sonatrach est l’une des cibles habituelles des manifestants algériens. L’hebdomadaire français L’Express notait déjà en avril 2011 que la Sonatrach est devenue « l’incarnation d’un Etat qui révulse… Comme le FLN, puis l’armée ». Selon un article du quotidien Le Monde, mis en ligne le 17 avril 2019, cette société pétrolière et gazière d’Etat créée en 1963, « est devenue la caisse du régime permettant sa survie à coups de financement de programmes sociaux, de subventions de multiples produits et construction d’infrastructures. » C’est, naturellement, avec l’argent tiré de Sonatrach que le régime algérien soutient des groupes terroristes, comme l’ETA basque naguère ou les séparatistes du Polisario aujourd’hui.

De fait la Sonatrach qui n’est pas un Etat dans l’Etat mais bien le tiroir-caisse du régime algérien et son fidèle exécutant, utilise les mêmes méthodes que ce régime dont elle est un pilier essentiel. Typique d’un Etat stalinien mafieux et indécent, rongée par la corruption, grevée par des effectifs pléthoriques et souvent payés à ne rien faire, la Sonatrach, avec la complicité des corrompus libanais, n’hésite pas à poignarder dans le dos le malheureux Liban en ajoutant à ses malheurs avec la fourniture de fioul frelaté.

Dr Nasser Khoury