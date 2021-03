Une marche, calme alors que sont écrites ces lignes, a actuellement lieu depuis la maison du centre au parlement libanais en passant par la place Riad el Solh.

Les manifestants dénoncent une classe politique considérée comme corrompue et appellent à la démission de la classe politique et notamment du Président de la République, le Général Michel Aoun, du premier ministre sortant Hassan Diab et du premier ministre désigné Saad Hariri et du Président de la Chambre Nabih Berri, qu’ils accusent d’être à l’origine de la crise économique et de la détérioration des conditions sociales et économiques actuelles au Liban.