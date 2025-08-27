Muhammara rafraîchissante : poivrons rouges, noix et grenade

- Advertisement -

Osez la fraîcheur épicée avec la Muhammara rafraîchissante ! Ce dip libanais à base de poivrons rouges rôtis, noix croquantes et grains de grenade apporte une explosion de goûts et de textures. À tartiner ou à déguster à la cuillère, il s’invite en dip estival pour vos apéros ou en accompagnement de poissons grillés.

Recette

Ingrédients (4 personnes)

3 poivrons rouges, grillés, pelés et épépinés

100 g de noix (noix de Grenoble)

50 g de chapelure fine

1 gousse d’ail

2 c. à soupe de mélasse de grenade (ou jus de grenade concentré)

1 c. à soupe de jus de citron

2 c. à soupe d’huile d’olive

1/2 c. à café de piment d’Alep (facultatif)

Sel, poivre

Grains de grenade et quelques cerneaux de noix pour la finition

Préparation

Mixer la base Dans un mixeur, déposez poivrons, noix, chapelure et ail. Broyez jusqu’à obtenir une pâte grossière. Assaisonnement Ajoutez mélasse de grenade, jus de citron, huile d’olive et piment d’Alep. Mixez quelques secondes. Salez, poivrez, goûtez et rectifiez l’assaisonnement. Refroidissement Transférez dans un bol, filmez et réfrigérez 1 h pour bien rafraîchir le dip. Finition Au moment de servir, parsemez de grains de grenade et de noix concassées pour le croquant et la couleur.

Les petits plus

Variante crémeuse : ajoutez une cuillère de yaourt grec à la préparation.

Version épicée : augmentez le piment d'Alep ou incorporez un petit piment frais.

Accompagnement original : proposez avec des tranches de concombre, des chips de pain pita ou des bâtonnets de légumes.

: proposez avec des tranches de concombre, des chips de pain pita ou des bâtonnets de légumes. Touche herbacée : mélangez un peu de coriandre fraîche ciselée.