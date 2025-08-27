mercredi, août 27, 2025
Muhammara rafraîchissante : poivrons rouges, noix et grenade

Culture
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
1 min.de lecture
Osez la fraîcheur épicée avec la Muhammara rafraîchissante ! Ce dip libanais à base de poivrons rouges rôtis, noix croquantes et grains de grenade apporte une explosion de goûts et de textures. À tartiner ou à déguster à la cuillère, il s’invite en dip estival pour vos apéros ou en accompagnement de poissons grillés.

Recette

Ingrédients (4 personnes)

  • 3 poivrons rouges, grillés, pelés et épépinés
  • 100 g de noix (noix de Grenoble)
  • 50 g de chapelure fine
  • 1 gousse d’ail
  • 2 c. à soupe de mélasse de grenade (ou jus de grenade concentré)
  • 1 c. à soupe de jus de citron
  • 2 c. à soupe d’huile d’olive
  • 1/2 c. à café de piment d’Alep (facultatif)
  • Sel, poivre
  • Grains de grenade et quelques cerneaux de noix pour la finition

Préparation

  1. Mixer la base
    • Dans un mixeur, déposez poivrons, noix, chapelure et ail. Broyez jusqu’à obtenir une pâte grossière.
  2. Assaisonnement
    • Ajoutez mélasse de grenade, jus de citron, huile d’olive et piment d’Alep. Mixez quelques secondes. Salez, poivrez, goûtez et rectifiez l’assaisonnement.
  3. Refroidissement
    • Transférez dans un bol, filmez et réfrigérez 1 h pour bien rafraîchir le dip.
  4. Finition
    • Au moment de servir, parsemez de grains de grenade et de noix concassées pour le croquant et la couleur.

Les petits plus

  • Variante crémeuse : ajoutez une cuillère de yaourt grec à la préparation.
  • Version épicée : augmentez le piment d’Alep ou incorporez un petit piment frais.
  • Accompagnement original : proposez avec des tranches de concombre, des chips de pain pita ou des bâtonnets de légumes.
  • Touche herbacée : mélangez un peu de coriandre fraîche ciselée.
Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

