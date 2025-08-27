Muhammara rafraîchissante : poivrons rouges, noix et grenade

- Advertisement -
Osez la fraîcheur épicée avec la Muhammara rafraîchissante ! Ce dip libanais à base de poivrons rouges rôtis, noix croquantes et grains de grenade apporte une explosion de goûts et de textures. À tartiner ou à déguster à la cuillère, il s’invite en dip estival pour vos apéros ou en accompagnement de poissons grillés.
Recette
Ingrédients (4 personnes)
- 3 poivrons rouges, grillés, pelés et épépinés
- 100 g de noix (noix de Grenoble)
- 50 g de chapelure fine
- 1 gousse d’ail
- 2 c. à soupe de mélasse de grenade (ou jus de grenade concentré)
- 1 c. à soupe de jus de citron
- 2 c. à soupe d’huile d’olive
- 1/2 c. à café de piment d’Alep (facultatif)
- Sel, poivre
- Grains de grenade et quelques cerneaux de noix pour la finition
Préparation
- Mixer la base
- Dans un mixeur, déposez poivrons, noix, chapelure et ail. Broyez jusqu’à obtenir une pâte grossière.
- Assaisonnement
- Ajoutez mélasse de grenade, jus de citron, huile d’olive et piment d’Alep. Mixez quelques secondes. Salez, poivrez, goûtez et rectifiez l’assaisonnement.
- Refroidissement
- Transférez dans un bol, filmez et réfrigérez 1 h pour bien rafraîchir le dip.
- Finition
- Au moment de servir, parsemez de grains de grenade et de noix concassées pour le croquant et la couleur.
Les petits plus
- Variante crémeuse : ajoutez une cuillère de yaourt grec à la préparation.
- Version épicée : augmentez le piment d’Alep ou incorporez un petit piment frais.
- Accompagnement original : proposez avec des tranches de concombre, des chips de pain pita ou des bâtonnets de légumes.
- Touche herbacée : mélangez un peu de coriandre fraîche ciselée.
