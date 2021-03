Nawraj, en coopération avec le Consulat Honoraire du Liban à Vancouver distribue du lait au Sud du Liban

Dans le but d’alléger le poids de la crise prévalante sur les citoyens, l’Association Nawraj, en collaboration avec le Consulat Honoraire du Liban à Vancouver ( British Columbia), Canada, a distribué du lait et des produits sanitaires pour 370 enfants. Ce don a été réparti dans les villages frontaliers du sud Liban, notament à Kawzah, Ain Ebel, Alma el Chaab, Rmeich et Debel.