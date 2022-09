Comme chaque fin du mois, le ministère de l’énergie a publié une nouvelle grille tarifaire des prix des générateurs de quartier.

Dans les zones urbaines et celles situées à moins de 700 mètres, le cout par kilowatt heure passe à 16 350 LL. S’ajouteront ensuite 120 000 LL pour 5 ampères et 240 000 LL pour 10 ampère puis 120 000 LL pour chaque tranche de 5 ampères supplémentaires.

Dans les zones isolées et celles situées à plus de 700 mètres, le cout par kilowatt heure passe à 17 985 LL. S’ajouteront ensuite 120 000 LL pour 5 ampères et 240 000 LL pour 10 ampère puis 120 000 LL pour chaque tranche de 5 ampères supplémentaires.

Selon le ministère, cette nouvelle tarification prend en compte un prix moyen de 809 467 LL par bidon de dépôts 20 litres et les frais de maintenance des générateurs de quartiers, ainsi qu’un taux de parité de la livre libanaise au marché noir de 36 747 LL/USD.

Le ministère de l’énergie rappelle, concernant les ascenseurs et les charges des immeubles, la tarification doit se faire sur base de la capacité monophasée. ar exemple, si l’abonnement ascenseur et les parties communes disposent d’un disjoncteur triphasé 3 x 15 ampères, le segment fixe est calculé sur la base d’une capacité de 15 ampères, et non 45 ampères, soit 360 000 livres libanaises.