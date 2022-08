Plus de 100 migrants originaires de Tripoli secourus au large de la Turquie

Plus d’une centaine de migrants partis à bord d’un véritable boat-people de Tripoli au Nord du Liban ont été secourus par un navire européen ce samedi au large des côtes turques. Parmi eux, des ressortissants libanais mais également des réfugiés syriens et palestiniens qui souhaitaient ainsi quitter le pays des cèdres et la crise économique que traverse actuellement le Liban pour se rendre en Europe.

Leur navire avait chaviré, il y a 2 jours, dans la partie orientale de la Mer Méditerranée. Il ne s’agit cependant pas du premier incident de ce type. Un drame précédent avait eu lieu, il y a quelques mois déjà, au large des côtes libanaises alors qu’une patrouille de l’armée libanaise tentait d’intercepter un bond people avec à son bord plus de 80 personnes entassées et à destination de l’Italie. Le naufrage de ce navire avait alors fait plusieurs morts.