Les distributeurs de carburant ont fait savoir qu’on s’achemine vers une rupture total d’essence sur le marché. Ils demandent ainsi au ministère de l’énergie et des ressources hydrauliques de mettre en oeuvre le plus rapidement possible, voire même dès ce lundi, les décisions prises cette semaine au cours d’une réunion qui s’est déroulée au Palais Présidentiel de Baabda.

Pour rappel, elles consistent ainsi à relever de 1507 LL/USD à 3900 LL/USD la parité utilisée pour subventionner les carburants. Ces subventions seront toujours accordées par la Banque du Liban en contrepartie d’une reconnaissance de dette de la part de l’état.

Par ailleurs, les autorités libanaises ont démenti certaines rumeurs faisant état de l’arrivée au Liban de 2 tankers en provenance de l’Iran suite au discours hier du secrétaire générale du Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah. Elles indiquent également ne pas avoir reçu une quelconque demande pour importer des carburants de ce pays.

