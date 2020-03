Un premier décès lié au Coronavirus COVID-19 au Liban a été annoncé par des sources hospitalières, alors que pour l’heure, le nombre officiel de personnes atteintes serait toujours de 41.

Il s’agirait d’un patient qui était hospitalisé à l’hôpital Universitaire Rafic Hariri, comme tous les cas jusqu’à présent répertoriés. Pour rappel, le premier cas avait été diagnostiqué le 21 février dernier.

Le Ministre de la Santé avait indiqué hier que 2 personnes se trouvaient dans un état critique en raison de l’infection et indiqué s’attendre à une épidémie au Liban. Ainsi, les autorités publiques ont décidé, après avoir déjà fermé les écoles, les garderies ou encore les universités, de fermer également les boites de nuit, les cinémas, les théâtres et les lieux de rassemblements. Ils ont également appelé à la plus grande prudence lors des cérémonies religieuses.

Cette annonce intervient alors qu’on déplore plus de 114 000 cas dans le monde et 4030 décès dans 115 pays désormais touchés.

Pour rappel