Dans le cadre du Mois de la Francophonie et dans la continuité du Choix Goncourt de l’Orient, l’AUF Moyen-Orient organise, en partenariat avec l’Académie Goncourt et les Instituts Français de la région, 3 webinaires littéraires et un entretien littéraire en présentiel avec 4 auteurs de la deuxième sélection du Prix Goncourt 2021.

Au programme :

le 22 mars à 16h, heure du Liban (UTC+2) : Sorj Chalandon , auteur de « Enfant de Salaud » (sur ZOOM);

, auteur de « Enfant de Salaud » (sur ZOOM); le 24 mars à 14h, heure du Liban (UTC+2): Clara Dupont-Monod, auteur de « S’adapter » et lauréate du Choix Goncourt de l’Orient 2021 (sur ZOOM);

auteur de « S’adapter » et lauréate du Choix Goncourt de l’Orient 2021 (sur ZOOM); le 28 mars à 16h, heure du Liban (UTC+2) : Louis-Philippe Dalembert , auteur de « Milwaukee Blues » (en présentiel au Liban, à l’Amphithéâtre François Bassil de l’USJ);

, auteur de « Milwaukee Blues » (en présentiel au Liban, à l’Amphithéâtre François Bassil de l’USJ); le 31 mars à 16h, heure du Liban (UTC+2) : Anne Berest, auteur de « Carte postale » (sur ZOOM).

Tous les webinaires se tiendront de 16h00 à 17h00, heure du Liban (UTC +2) et seront animés par Salma Kojok, écrivaine et présidente du Jury du Choix Goncourt de l’Orient.

Les étudiants du Moyen-Orient échangeront avec les auteurs sur leurs ouvrages, occasion de découvrir mieux la littérature francophone contemporaine.

Ils seront tous diffusés en Live sur la page Facebook de l’AUF Moyen-Orient :

https://www.facebook.com/AUF.MoyenOrient/