Qui est Kamal Shehadeh – Ministre des déplacés et Ministre d’État aux Affaires technologiques

Formation et parcours académique : Kamal Chahada est un leader dans le domaine des communications et de la technologie, diplômé de l’Université Harvard avec un BA (Hons) et titulaire d’un PhD de l’Université Columbia. Il a enseigné dans ces institutions ainsi qu’à l’Université Américaine de Beyrouth.

Carrière professionnelle et contributions : Il est partenaire chez THX Ventures depuis 2024, où il participe à la construction de projets technologiques et conseille des start-ups numériques. Kamal a également été CEO pour les affaires juridiques et réglementaires, puis CEO pour les affaires stratégiques de Group &e aux Émirats Arabes Unis, l’une des plus grandes entreprises de télécommunications au monde. Son expertise réglementaire s’est également étendue à la présidence de l’Autorité de Régulation des Télécommunications au Liban de 2007 à 2010, et il a été président du Global Symposium for Regulators de l’ITU en 2009.

Engagements académiques et publics : Il est membre du conseil d’administration de la Lebanese American University (LAU). De plus, il a servi en tant que consultant pour la Banque Mondiale dans les affaires de privatisation et la participation du secteur privé dans les infrastructures au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où il a mené des projets dans plus de 10 pays.

Publications et recherches : Chahada a écrit plusieurs études et publications, notamment sur les finances publiques libanaises, la correction financière, et la partenariat euro-méditerranéen. Son travail de recherche a inclus des projets tels que la conception d’un contrat d’exploitation et de maintenance pour le dépôt de conteneurs du port de Beyrouth et la stratégie pour la libéralisation et la réglementation du secteur de l’aviation civile en Arabie Saoudite.

Engagement civique : Il est membre fondateur de la Lebanese Association for Democratic Elections et a été membre du conseil d’administration de la Lebanese Transparency Association. Ces rôles soulignent son engagement envers la transparence et la démocratie dans les processus électoraux et autres affaires publiques.

Kamal Chahada apporte une richesse d’expérience en technologie, réglementation et leadership stratégique à ses rôles de ministre, promettant une perspective novatrice et efficace à la gestion des affaires des émigrés et de la technologie.