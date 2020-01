Membre du Parti Démocratique Libanais, Ramzi Musharrafieh porte la double étiquette de ministre des affaires sociales et du tourisme au sein du gouvernement Hassan Diab.

Chirurgien orthopédique de formation, diplômé de l’American University of Beyrouth (AUB), il est devenu assistant professeur en orthopédie en 1991, spécialisé en chirurgie de la main et microchirurgie à l’AUH, puis professeur associé en 1997.

C’est également à l’AUB qu’il a dirigé le département d’orthopédie entre 1993 et 1999 et a été le directeur des urgences entre 1992 et 2000, avant de rejoindre l’Université de Balamand en 2005 et une clinique au sein du centre médical Clémenceau.

Ramzi Musharrafieh est par ailleurs président de la Lebanese Society of Reconstructive Microsurgery et de la Société des chirurgiens orthopédiques libanais.