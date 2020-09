RecollectBeirut : 300 artistes pour se souvenir des victimes de l’explosion du port de Beyrouth

Un concert exceptionnel aura lieu le samedi 12 septembre, à partir de 18h30 en direct du port de Beyrouth au 40ème jour de l’explosion du port de Beyrouth.

300 participants dont le choeur de l’université Antonine ou encore de NDU participeront à une cérémonie d’hommage aux victimes mais aussi à tous celles et ceux qui ont lutté face à la catastrophe depuis.

Ce concert sera également retransmis sur les ondes de la LBCI.

