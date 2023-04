Les bénévoles cherchent à autonomiser les enfants défavorisés grâce à la narration et à l’éducation

Des rires résonnent autour de l’aire de jeux d’un restaurant de la ville libanaise de Tripoli alors que 30 enfants rebondissent sur des trampolines, écoutent des histoires et dessinent leurs espoirs et leurs rêves.

Les bruits joyeux sont un baume pour les habitants de la ville la plus pauvre du pays, où les friandises du Ramadan et de l’Aïd Al Fitr sont difficiles à trouver.

L’événement de contes pour les enfants défavorisés a eu lieu le 1er avril et visait à sensibiliser le public au harcèlement.

Les enfants, âgés de sept à 11 ans, étaient timides au début, mais ont fini par sortir de leur coquille.

“J’ai appris que nous devons respecter tout le monde, peu importe ce qui les rend différents”, a déclaré un garçon après avoir écouté l’histoire.

L’événement était l’un des nombreux organisés par We Love Tripoli, une organisation dirigée par des jeunes créée en 2009 pour promouvoir les activités culturelles, sociales et environnementales et soutenir les enfants défavorisés de la communauté.

Ses événements du Ramadan comprennent des activités éducatives et l’achat de vêtements de l’Aïd, suivis d’un repas iftar traditionnel.

Même avant l’effondrement financier du pays, Tripoli était aux prises avec une extrême pauvreté et des inégalités dues à des décennies de négligence des autorités.

“C’est une excellente opportunité pour les enfants vulnérables, qui n’auraient peut-être pas eu la chance de célébrer l’Aïd autrement”, a déclaré Hassan, 36 ans, consultant bénévole pour We love Tripoli depuis sa création.

« Non seulement ils s’amusent, mais ils apprennent aussi. C’est une expérience très enrichissante et importante pour garantir l’égalité des chances pour tous.”

Les activités se déroulent dans des aires de jeux pour enfants louées par l’organisation.

Des campagnes de financement lancées sur les réseaux sociaux au début du mois sacré aident le groupe à mener à bien ses activités.

L’organisation dépend du dévouement d’environ 500 bénévoles.

Donner pendant le Ramadan

Une trentaine de bénévoles ont participé à l’événement du 1er avril, qui a également été l’occasion pour eux de redonner à leur communauté pendant le mois sacré.

Leurs efforts sont d’autant plus significatifs en cette période de crise économique qui a fait tomber 80 % de la population sous le seuil de pauvreté.

“Le ramadan est un moment spécial et à la lumière des difficultés actuelles”, a déclaré Abdulkader, 30 ans, cinéaste qui s’est porté volontaire pour We love Tripoli pour la première fois.

“Nous ressentons un sens encore plus fort de la responsabilité d’aider notre communauté.”

Amar, 33 ans, membre du conseil d’administration de l’organisation, a déclaré que les bénévoles et les donateurs privés “font preuve de générosité et de motivation” malgré la crise.

We Love Tripoli prévoit d’organiser des événements pour la communauté tout au long de l’année, notamment des ateliers de sensibilisation, des activités pour les personnes âgées et des excursions de prise de photos dans la ville.

Il a également géré un centre pour enfants dans le district d’Al Mina, qui accueille des centaines d’enfants. Le centre est en cours de déménagement.

“Les bénéficiaires d’aujourd’hui ont été choisis à partir de notre base de données préexistante en utilisant des critères socio-économiques”, a déclaré Amar.

Pour les enfants présents, l’événement a été un succès.

“Nous sommes tous voisins et nous avions l’habitude de venir dans le vieux centre de Mina. Nous adorons cet endroit et aimons toujours jouer et nous amuser”, a déclaré Mohamed, 11 ans.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/04/05/meet-the-group-aiming-to-ensure-no-child-is-left-behind-in-tripoli-this-ramadan/.