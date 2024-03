En 2024, les dates du Ramadan pour les sunnites et les chiites diffèrent d’un jour:

Sunnites : le Ramadan débutera le lundi 11 mars et se terminera le mardi 9 avril .

: le Ramadan débutera et se terminera . Chiites : le Ramadan débutera le mardi 12 mars et se terminera le mercredi 10 avril .

: le Ramadan débutera et se terminera .

Ces dates ont été confirmées par les autorités religieuses respectives:

La différence d’un jour est due à la méthode utilisée pour déterminer le début du mois de Ramadan:

Sunnites : observation du croissant de lune à l’œil nu.

: observation du croissant de lune à l’œil nu. Chiites: calcul astronomique.

Qu’est ce que le Ramadan?

Le Ramadan est surtout connu pour être le mois du jeûne. Le jeûne (ou saoum) est l’un des cinq piliers de l’islam, aux côtés de la profession de foi, de la prière, de l’aumône et du pèlerinage à la Mecque. Pendant le Ramadan, les musulmans adultes et en bonne santé doivent s’abstenir de manger, de boire et d’avoir des relations sexuelles du lever au coucher du soleil.

Le Ramadan est aussi un mois de prière, de réflexion et de partage. C’est un moment important pour les musulmans de se rapprocher de leur foi, de lire le Coran, de faire des dons aux plus démunis et de renforcer les liens familiaux et communautaires.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les musulmans jeûnent pendant le Ramadan :

1. Pilier de l’Islam: Le jeûne est l’un des cinq piliers de l’Islam, aux côtés de la profession de foi, de la prière, de l’aumône et du pèlerinage à la Mecque. C’est une obligation religieuse pour tous les musulmans adultes et en bonne santé.

2. Spiritualité: Le jeûne est un moyen de se rapprocher de Dieu et de se purifier spirituellement. Il permet de se concentrer sur la prière, la lecture du Coran et le partage avec les autres.

3. Compassion: Le jeûne permet de ressentir la faim et la soif des plus démunis et de développer de la compassion envers eux.

4. Maîtrise de soi: Le jeûne est un exercice de maîtrise de soi. Il permet de s’entraîner à contrôler ses désirs et ses passions.

5. Santé: Le jeûne peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, à condition d’être pratiqué de manière saine et équilibrée. Il peut notamment aider à la perte de poids, à la réduction du cholestérol et à la régulation du diabète.

Il est important de noter que le jeûne n’est pas une obligation pour les personnes qui sont malades, enceintes, allaitantes ou qui voyagent.