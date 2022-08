Les travaux de ramassage des ordures ont repris dans Beyrouth et ses banlieues suite à la réouverture des décharges dédiés à la capitale. Ils avaient été interrompus suite à des incidents à l’encontre du personnel des sociétés contractantes.

Des contacts entre représentants des forces de sécurité, du Conseil pour le développement et Reconstruction et sociétés de ramassage ont également été entrepris pour permettre la reprise du ramassage des ordures dans le Metn et le Kesrouan,