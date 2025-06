Riposte sacrée : Mohammad Raad défie les lignes rouges israéliennes

- Advertisement -

Une déclaration de fermeté dans la continuité de la doctrine du Hezbollah

Le 6 juin 2025, dans les heures ayant suivi les frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth, Mohammad Raad, président du bloc parlementaire du Hezbollah, a prononcé une déclaration sans équivoque. Il a affirmé que « le droit de riposte est un droit sacré », revendiquant ainsi la légitimité d’une réponse armée aux agressions israéliennes. Cette prise de parole s’inscrit dans la continuité idéologique du mouvement chiite, qui considère la lutte contre Israël comme une composante fondatrice de son engagement.

Cette déclaration intervient à un moment critique, alors que l’opinion publique libanaise est partagée entre la crainte d’une escalade militaire et l’exigence de ne pas laisser l’agression sans réponse. Mohammad Raad, en insistant sur la dimension morale et non négociable de la riposte, mobilise les ressorts symboliques de la résistance et réaffirme l’autonomie stratégique du Hezbollah.

Un message adressé à la fois à l’intérieur et à l’extérieur

La formulation utilisée par Mohammad Raad est lourde de sens. En qualifiant la riposte de « sacrée », il insuffle à la réponse militaire une valeur transcendante. Il ne s’agit pas d’une réaction tactique, mais d’une obligation morale, perçue comme inaliénable. Cette rhétorique vise d’abord à consolider la base militante du Hezbollah, mais aussi à adresser un message aux adversaires : le silence apparent du mouvement ne saurait être interprété comme une reddition.

Cette posture cherche également à rassurer les partisans du mouvement sur sa capacité de réaction, sans pour autant divulguer les modalités ou le calendrier d’une éventuelle action. Elle maintient ainsi une pression psychologique constante sur les autorités israéliennes.

Dissuasion psychologique et stratégie de non-précision

Mohammad Raad n’a donné aucune indication sur le type, la cible ou le moment d’une éventuelle riposte. Cette non-précision est en soi une composante de la stratégie de dissuasion. En entretenant l’incertitude, le Hezbollah empêche Israël de calibrer ses défenses ou d’anticiper ses mouvements.

Ce flou opérationnel, loin de trahir une faiblesse, constitue une méthode éprouvée du mouvement chiite. Il permet de contrôler le tempo, de préserver l’initiative, et de forcer l’ennemi à maintenir un niveau d’alerte élevé, coûteux et épuisant sur le long terme.

Un discours d’ancrage dans la souveraineté nationale

Mohammad Raad a également insisté sur le fait que toute riposte serait exécutée « dans le cadre de la défense de la souveraineté nationale ». Ce rappel vise à légitimer les actions du Hezbollah en les inscrivant dans le narratif de la protection du territoire libanais, plutôt que dans une logique partisane ou confessionnelle.

Cette tentative d’ancrage national vise à prévenir les critiques internes et à désamorcer les accusations selon lesquelles le Hezbollah engagerait le pays dans un conflit sans l’aval de l’État. En insistant sur la convergence entre résistance et défense de la souveraineté, le mouvement cherche à élargir son acceptabilité au-delà de sa base militante.

Positionnement vis-à-vis des institutions de l’État

En dépit de son discours martial, Mohammad Raad n’a pas attaqué frontalement les institutions libanaises. Il n’a pas remis en question le silence de l’exécutif, ni critiqué directement l’absence de coordination institutionnelle. Ce choix rhétorique vise à éviter une crise politique ouverte avec les autres composantes du pouvoir.

Le Hezbollah cherche à conserver une forme de coexistence institutionnelle, malgré les désaccords profonds sur la politique de défense nationale. Il préfère maintenir une double ligne : affirmation de son autonomie stratégique, et participation formelle aux institutions républicaines. Cette posture duale lui permet de revendiquer un rôle national tout en conservant sa capacité militaire indépendante.

Résonance régionale : un message transfrontalier

La déclaration de Mohammad Raad dépasse le cadre libanais. Elle est également destinée aux alliés régionaux du Hezbollah, notamment les groupes armés présents en Syrie, en Irak et au Yémen. En affirmant la sacralité du droit de riposte, le Hezbollah se présente comme un pôle de résistance régionale, fidèle à une doctrine de confrontation avec Israël.

Cette affirmation publique renforce la cohésion idéologique du réseau de forces soutenu par la République islamique d’Iran. Elle participe à une diplomatie de la parole, qui prépare le terrain à des actions coordonnées ou à des réponses indirectes par des groupes alliés.

Réception populaire et perceptions divergentes

Le discours de Mohammad Raad a été accueilli favorablement dans les bastions traditionnels du Hezbollah, où il a été perçu comme une preuve de cohérence et de fermeté. Dans d’autres régions du pays, les réactions ont été plus mitigées. Certains redoutent que cette rhétorique accroisse le risque d’escalade et n’expose le Liban à des représailles dévastatrices.

Cette polarisation reflète la complexité du rôle du Hezbollah dans le paysage libanais. Moteur de la résistance pour les uns, facteur de vulnérabilité pour les autres, il demeure un acteur central, capable de monopoliser le discours de défense sans pour autant incarner l’unanimité nationale.

Impact diplomatique : entre silence et inquiétude

La déclaration n’a pas suscité de réaction officielle de la part des puissances étrangères présentes au Liban. Toutefois, elle a été analysée comme un indicateur de la possible reprise des hostilités. Certains analystes y voient une manière de préparer l’opinion à une nouvelle phase de confrontation asymétrique.

Le flou maintenu par Mohammad Raad sur la forme que prendra la riposte accroît l’incertitude diplomatique. Il empêche les chancelleries de se positionner clairement, tout en forçant les médias à relayer les hypothèses les plus variées. Cette gestion de la communication, en apparence minimale, produit un effet maximal.

Une parole qui engage : les prochaines 48 heures décisives

En qualifiant la riposte de « droit sacré », Mohammad Raad engage symboliquement le mouvement. Cette parole crée une attente, à la fois chez les partisans et les observateurs. Si aucune réponse ne survient dans un délai jugé raisonnable, le Hezbollah pourrait être perçu comme affaibli, malgré sa rhétorique. À l’inverse, toute action, même limitée, sera interprétée comme l’exécution d’un engagement public.

La déclaration crée ainsi une tension performative : elle ne peut rester sans suite. Le Hezbollah, par la voix de Mohammad Raad, a lié sa crédibilité à une réponse future, même non immédiate. Ce pari repose sur sa capacité à calibrer cette riposte sans déclencher un conflit généralisé.