Saveurs du Liban : entre héritage culinaire et innovations contemporaines

Le Liban, petit pays aux frontières chargées d’histoire, est aussi un géant de la gastronomie. Sa cuisine, riche et variée, trouve ses racines dans les traditions antiques du Levant. Elle est aujourd’hui portée par une génération de chefs et d’artisans du goût qui renouvellent, sans trahir, ce patrimoine culinaire. Entre respect des recettes ancestrales et créativité contemporaine, un nouvel élan gastronomique se dessine dans les cuisines, les restaurants et les marchés libanais.

Un socle culinaire ancestral et identitaire

La cuisine libanaise est à l’image de son pays : dense, contrastée et profondément attachée à ses racines. Elle puise dans une diversité d’influences héritées des civilisations phéniciennes, ottomanes, arméniennes ou encore françaises. C’est une cuisine du partage, construite autour du mezzé, cet enchaînement d’assiettes multiples qui permet d’échanger, de converser, de vivre la table comme un moment social.

Les piliers de cette gastronomie sont bien connus : taboulé au persil plat et au citron frais, fattouche croquant aux morceaux de pain grillé, houmous de pois chiches, mtabbal d’aubergines fumées, kibbeh au boulghour et à la viande, feuilles de vigne farcies, kafta, et bien sûr, les incontournables manakich au zaatar. À cela s’ajoutent les douceurs : maamoul aux dattes ou aux noix, knefé au fromage, mouhalabieh parfumé à la fleur d’oranger.

Ce socle culinaire est avant tout rural. Il est né dans les montagnes et les villages, transmis de génération en génération, majoritairement par les femmes. Chaque région a ses spécificités : à Akkar, on cultive des variétés rares d’herbes sauvages utilisées dans les soupes ; dans la Bekaa, les labné sont fermentées dans des peaux de chèvres ; à Saïda, les poissons sont apprêtés avec des mélanges d’épices maison. Cette diversité géographique nourrit la richesse du répertoire culinaire national.

Les femmes, gardiennes de la mémoire gustative

Dans toutes les maisons libanaises, la cuisine est affaire de mémoire. Elle se transmet dans les gestes, les tours de main, les mesures approximatives et les secrets bien gardés. Ce sont les mères, les grands-mères et les tantes qui détiennent le savoir. Elles préparent le mouneh – l’ensemble des conserves traditionnelles – avec soin : tomates séchées, makdous d’aubergines farcies, labné moulé en boules d’huile d’olive, zaatar séché à l’air libre.

Aujourd’hui, ce patrimoine est réinvesti et documenté. Des initiatives locales se donnent pour mission de préserver ces savoir-faire. À Saïda, une coopérative de femmes s’attache à conserver les recettes ancestrales, notamment autour du poisson et des confiseries. À Aley, des ateliers sont organisés pour enseigner les techniques de fermentation artisanale. Partout dans le pays, ces femmes jouent un rôle fondamental dans la sauvegarde de l’identité culinaire.

Un renouveau gastronomique par les chefs libanais

Depuis une dizaine d’années, un mouvement de renouveau gastronomique émerge dans les grandes villes, porté par une génération de chefs formés entre Beyrouth, Paris, Londres ou Montréal. Leur ambition : valoriser les produits libanais, en les travaillant avec finesse, exigence et créativité. Ils revisitent les plats traditionnels, expérimentent avec les textures, recomposent les mezzés en assiettes graphiques, proposent des accords mets et vins locaux.

À Beyrouth, plusieurs établissements incarnent ce tournant. Des chefs remettent au goût du jour le riz au lait avec des arômes de rose, introduisent des légumes anciens oubliés comme le chardon-marie ou la courge de montagne, ou déclinent le kibbeh en versions végétariennes aux lentilles ou aux champignons. Ce n’est pas une rupture, c’est une relecture contemporaine d’un patrimoine riche.

Cette scène culinaire s’illustre aussi dans les événements gastronomiques. Les festivals culinaires qui réunissent producteurs, cuisiniers, boulangers et artisans se multiplient. Ils permettent de mettre en valeur la chaîne de production, de la terre à l’assiette. L’objectif est clair : défendre une cuisine durable, ancrée dans le terroir, mais ouverte sur le monde.

Souk El Tayeb : un modèle pionnier de valorisation locale

Le nom de Kamal Mouzawak est aujourd’hui indissociable du mouvement culinaire libanais moderne. Il a fondé Souk El Tayeb en 2004, le premier marché fermier paysan du Liban, pour réunir petits producteurs et consommateurs urbains. L’idée était simple : permettre aux produits libanais d’être vendus sans intermédiaire, dans le respect des savoir-faire.

Ce marché a été le point de départ d’un projet plus vaste. Avec Tawlet, une série de restaurants communautaires à Beyrouth, Tripoli ou Ammiq, Kamal Mouzawak a permis à des cuisinières venues de tout le pays de présenter leurs plats dans un cadre professionnel. Chaque jour, une région est mise à l’honneur. On y déguste des plats faits maison, avec des ingrédients frais, dans une logique de transmission culturelle et de dignité sociale.

Ce modèle a essaimé, inspirant d’autres structures dans le pays. Il a aussi permis de créer une image positive du Liban, en mettant en avant sa diversité culinaire comme richesse à défendre. C’est aussi une réponse politique, douce et conviviale, aux divisions qui fragmentent le pays.

Cuisine et diaspora : un rayonnement mondial

La cuisine libanaise ne s’arrête pas aux frontières du pays. Elle s’exporte depuis des décennies, portée par les diasporas très présentes au Brésil, au Canada, en France, en Afrique de l’Ouest ou en Australie. Partout où vivent des Libanais, les restaurants, traiteurs, épiceries fines proposent des produits maison, des plats familiaux, et une hospitalité chaleureuse.

Ces implantations ne se contentent pas de répéter les recettes du pays : elles les adaptent, les fusionnent parfois, en fonction des goûts locaux et des ingrédients disponibles. On trouve des falafels de patate douce à Toronto, des manakich au fromage de chèvre à Dakar, ou des mouhalabié au sirop d’érable à Montréal. Ce processus est une richesse : il témoigne de la vitalité d’une culture culinaire capable de se réinventer tout en gardant son âme.

De plus en plus, des chefs d’origine libanaise accèdent à une reconnaissance internationale. Ils participent à des concours, sont étoilés, publient des livres de recettes. Leur rôle est important : ils contribuent à inscrire la cuisine libanaise dans la cartographie gastronomique mondiale, loin des clichés, avec rigueur et audace.

Les produits du terroir, acteurs de la renaissance culinaire

Au cœur de cette dynamique se trouvent les produits. Huile d’olive de Koura, zaatar de Jezzine, sumac de la Bekaa, miel de chêne du Hermel, pistaches de Marjayoun, citronnade de Batroun… Le Liban regorge de ressources agricoles de qualité, souvent cultivées selon des méthodes traditionnelles. Ces produits sont aujourd’hui revalorisés, étiquetés, labellisés, protégés parfois par des indications géographiques.

Des circuits courts s’organisent entre producteurs et restaurateurs. Des chefs prennent le temps de visiter les fermes, d’apprendre les techniques locales, de sélectionner leurs matières premières avec soin. Cette relation directe garantit une traçabilité, une qualité gustative et un impact économique positif pour les campagnes.

Ce mouvement encourage également l’agriculture biologique. De nombreuses exploitations se convertissent à des pratiques durables, sans intrants chimiques. Le lien entre santé, environnement et alimentation est désormais au cœur des choix culinaires des acteurs du secteur.

Les défis d’un pays en crise

Mais cette renaissance culinaire ne peut faire abstraction des difficultés profondes que traverse le Liban. La crise économique a fragilisé toute la chaîne de production alimentaire. L’importation de certains ingrédients devient plus complexe, les coûts explosent, les restaurants ferment ou réduisent leurs horaires, les petits producteurs peinent à survivre.

Face à cette situation, les professionnels de la cuisine redoublent de créativité. Ils adaptent les menus selon les saisons, privilégient les produits locaux, inventent des alternatives aux ingrédients importés. Des collectifs s’organisent pour mutualiser les ressources, soutenir les fermes en difficulté, ou fournir des repas aux populations précaires. La solidarité est omniprésente.

La gastronomie devient ainsi un acte de résistance. Cuisiner, partager, transmettre une recette devient un geste politique. Dans chaque assiette, il y a une mémoire, une géographie, une communauté, un avenir possible.

Un avenir ancré dans la transmission et l’innovation

Aujourd’hui, les écoles de cuisine du Liban voient affluer une nouvelle génération d’apprenants. Ils et elles viennent de toutes les régions, avec le rêve de faire revivre une tradition, ou d’ouvrir un food truck innovant. Ces jeunes chefs sont connectés aux tendances mondiales, tout en restant attachés à leurs racines. Ils utilisent les réseaux sociaux pour partager leurs recettes, leurs découvertes, leurs inspirations.

Des documentaires, des blogs, des chaînes YouTube sont consacrés à la cuisine libanaise. Des projets éditoriaux valorisent les recettes régionales oubliées. Des startups alimentaires réinventent la livraison, les bocaux à emporter, les box mensuelles de produits du terroir. C’est tout un écosystème qui prend forme.

Dans ce bouillonnement créatif, la cuisine libanaise trouve une voie singulière. Ni figée, ni dénaturée, elle se réinvente chaque jour, portée par l’amour du goût, le respect des anciens, et la foi en un avenir meilleur.