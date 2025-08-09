samedi, août 9, 2025
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

Sorbet de grenades fraîches : acidulé et vivifiant

Culture
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
1 min.de lecture
0 lecteurs
- Advertisement -

Le sorbet de grenades fraîches, appelé Sharbet al-rumman, est un grand classique des étés libanais. Héritier des traditions de rafraîchissement levantines, il marie la fraîcheur des arilles juteuses à une pointe d’acidité, pour un dessert léger, sans lactose, et riche en antioxydants.

Recette

Ingrédients (4 personnes)

  • 500 g de grains de grenade (arilles)
  • 100 g de sucre semoule
  • Le jus d’1 citron
  • 200 mL d’eau
  • Quelques feuilles de menthe ou pétales de rose pour décorer

Préparation

  1. Extraction du jus
    • Passez les grains de grenade au blender puis filtrez le jus à travers une passoire fine ou un chinois pour enlever toutes les membranes.
  2. Sirop simple
    • Dans une casserole, portez à ébullition l’eau et le sucre. Laissez bouillir 1–2 min jusqu’à dissolution complète. Laissez refroidir.
  3. Mélange
    • Dans un récipient, mélangez le sirop refroidi, le jus de grenade et le jus de citron.
  4. Prise en sorbetière
    • Versez le mélange en sorbetière et laissez turbiner 30–40 min jusqu’à obtention d’une texture ferme.
    • Sans sorbetière : versez en bac, filmez, congelez 4 h, puis grattez à la fourchette toutes les heures pour casser les cristaux.
  5. Service
    • Servez en boules ou quenelles, décorées de menthe ou de pétales de rose.

Les petits plus

  • Twist épicé : une pincée de sumac sur le sorbet pour renforcer l’acidité fruitée.
  • Coulis de complément : servez avec un coulis de framboise pour un contraste de rouges.
  • Garniture croquante : ajoutez quelques éclats de pistache ou d’amandes.
  • Version allégée : réduisez le sucre à 70 g et ajoutez 50 mL d’eau gazeuse pour plus de légèreté.
- Advertisement -
Article précédent
Revue de presse du 09/08/25: Toujours des tensions autour des décisions gouvernementales sur le désarmement
Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

A lire aussi

A propos

Le média citoyen francophone du Liban a été fondé en 2006 et présente l’actualité politique, économique, judiciaire, culturelle et sociale du Pays des Cèdres.

Nos derniers articles

Revue de presse du 09/08/25: Toujours des tensions autour des décisions gouvernementales sur le désarmement

A la une 0
La revue de presse du 9 août 2025 dresse un panorama complet de l’actualité libanaise, de la scène politique aux initiatives culturelles, en passant par les enjeux économiques et les événements sportifs. Les journaux mettent en lumière les positions diplomatiques, les projets de réhabilitation patrimoniale et la vitalité artistique du pays, tout en abordant les défis structurels. Un regard précis sur les faits marquants qui façonnent le Liban aujourd’hui, dans un contexte régional et international complexe.

Makdous: Le petit trésor d’automne, entre fermentation et épices.

Culture 0
Makdous, mini-aubergines farcies aux noix, ail et piment, fermentées puis conservées dans l’huile d’olive, sont un classique libanais d’automne. Après un salage, un farcissage et une fermentation de 10 jours, ces bouchées parfumées se savourent tout l’hiver. Variez avec du zaatar, du thym ou des variétés colorées.

Liban: Mobilisation nocturne après la décision gouvernementale

A la une 0
L’adoption par le gouvernement libanais des objectifs du plan américain de désarmement a provoqué le retrait des ministres chiites et déclenché une mobilisation nocturne dans plusieurs régions. Des cortèges et rassemblements ont eu lieu dans la banlieue sud de Beyrouth, la Békaa et le Sud, sous haute surveillance des forces de sécurité. Des incidents frontaliers, dont un bombardement meurtrier et des échanges de tirs à Masnaa, ont accentué la tension dans un contexte politique déjà fragile.

Les plus lus

المرصد الاوروبي: تعميم مصرف لبنان الاخير مخالف للقانون والمصارف اللبنانية في الخارج تخضع لقوانين الدول المضيفة

Economie 0
تطرق المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان الى خطورة التعميم...

المرصد الاوروبي يطالب بتحقيق العدالة لضحايا انفجار ٤ آب عبر نظام قضائي مستقل

Justice 0
طالب المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان بذكرى انفجار المرفأ...

المرصد الاوروبي: تعيين المدعي العام المالي كما حصل لن يؤدي الى مكافحة الفساد ولا الى المحاسبة

Economie 0
علق المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان على التعيينات القضائية...

Nous suivre

HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

© Libnanews.com . All Rights Reserved.