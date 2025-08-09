Sorbet de grenades fraîches : acidulé et vivifiant

- Advertisement -
Le sorbet de grenades fraîches, appelé Sharbet al-rumman, est un grand classique des étés libanais. Héritier des traditions de rafraîchissement levantines, il marie la fraîcheur des arilles juteuses à une pointe d’acidité, pour un dessert léger, sans lactose, et riche en antioxydants.
Recette
Ingrédients (4 personnes)
- 500 g de grains de grenade (arilles)
- 100 g de sucre semoule
- Le jus d’1 citron
- 200 mL d’eau
- Quelques feuilles de menthe ou pétales de rose pour décorer
Préparation
- Extraction du jus
- Passez les grains de grenade au blender puis filtrez le jus à travers une passoire fine ou un chinois pour enlever toutes les membranes.
- Sirop simple
- Dans une casserole, portez à ébullition l’eau et le sucre. Laissez bouillir 1–2 min jusqu’à dissolution complète. Laissez refroidir.
- Mélange
- Dans un récipient, mélangez le sirop refroidi, le jus de grenade et le jus de citron.
- Prise en sorbetière
- Versez le mélange en sorbetière et laissez turbiner 30–40 min jusqu’à obtention d’une texture ferme.
- Sans sorbetière : versez en bac, filmez, congelez 4 h, puis grattez à la fourchette toutes les heures pour casser les cristaux.
- Service
- Servez en boules ou quenelles, décorées de menthe ou de pétales de rose.
Les petits plus
- Twist épicé : une pincée de sumac sur le sorbet pour renforcer l’acidité fruitée.
- Coulis de complément : servez avec un coulis de framboise pour un contraste de rouges.
- Garniture croquante : ajoutez quelques éclats de pistache ou d’amandes.
- Version allégée : réduisez le sucre à 70 g et ajoutez 50 mL d’eau gazeuse pour plus de légèreté.
