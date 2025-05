Sur son compte X, le Dr Fouad Abou Nader salue le projet de loi sur l’indépendance de la Justice mais le trouve insuffisant car il perpétue une tutelle politique

- Advertisement -

Sur son compte X, le Dr Fouad Abou Nader a réagi au projet de loi sur l’indépendance de la Justice : « En 2021, j’écrivais dans Le Monde que le Liban ne deviendrait un véritable État de droit qu’avec une justice réellement indépendante, et que tout projet de loi en ce sens devait être examiné avec rigueur par la Commission de Venise. Le projet présenté par le ministre de la Justice, récemment approuvé par le Conseil des Ministres, marque une avancée importante et ouvre enfin la voie à une réforme longtemps attendue. Bien qu’il constitue un premier pas que je salue, il reste néanmoins largement insuffisant. Il ne répond pas encore pleinement aux attentes de la Commission de Venise, car, comme l’a souligné le Club des Juges, il perpétue une tutelle politique sur le Conseil supérieur de la magistrature, notamment en matière de nominations. Pour qu’un véritable progrès soit accompli, il est essentiel d’aller plus loin. L’indépendance réelle de la justice passe par un renforcement de son autonomie administrative et financière, condition indispensable pour bâtir durablement un État de droit solide et crédible, à l’abri des ingérences. »

https://twitter.com/fabounader/status/1919437301274313120