Il est urgent d’unifier tous les taux de change dollar-livres comme l’exige le Fonds monétaire international dans le cadre de l’application du plan Chami accepté par le FMI.

من الضروري توحيد كل اسعار الصرف للدولار مقابل الليرة كما يفرض ذلك صندوق النقد الدولي في إطار تطبيق مشروع الشامي الموافق عليه من الصندوق. pic.twitter.com/pr8rIo6skU — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 19, 2022

Depuis 3 ans, le cours de la livre par rapport au dollar ne cesse de se déprécier. Or les droits de douane pour les importations restent établis sur la base de la parité fixe officielle (peg) de 1507.5 livres pour un dollar malgré l’article 35 de la loi douanière qui dispose que la Banque du Liban déterminera le taux de conversion.

منذ ثلاث سنوات وقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار لا تزال في انخفاض مستمر. في حين بقيت الرسوم الجمركية على السلع المستوردة تحتسب على سعر صرف رسمي ثابت يوازي ١٥٠٧،٥٠ ليرة مقابل كل دولار، بالرغم من وجود المادة ٣٥ من قانون الجمارك الذي ينص على أن BDL يحدد سعر الصرف في هذا الخصوص. — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 19, 2022

Cela a permis aux commerçants de dégager plus de 2 milliards de dollars de bénéfices de plus que d’habitude, au détriment du consommateur et du Trésor qui n’en a pas profité.

هذا ما سمح للتجار بكسب ملياري دولار اضافة الى ارباحهم الاعتيادية على حساب المستهلك والخزينة على حد سواء. — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 19, 2022