Tourisme : le Liban table sur la diaspora et un été de relance

Dans un contexte de crise économique persistante, le Liban mise sur la saison estivale 2025 pour relancer partiellement son économie grâce à un afflux espéré de visiteurs et de membres de la diaspora. Selon les données publiées par Ad Diyar dans son édition du 25 avril 2025, plus de 1,2 million de visiteurs sont attendus entre juin et septembre, dont environ la moitié en provenance de la diaspora libanaise. Les autorités espèrent ainsi générer plus de 2,5 milliards de dollars de recettes directes, notamment dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, des transports et des services médicaux.

Un pari stratégique sur le retour de la diaspora

Le ministère du Tourisme, en coordination avec d’autres administrations, a présenté un plan d’action orienté vers l’attraction des Libanais de l’étranger. Ce choix n’est pas nouveau, mais il est renforcé cette année par la volonté d’utiliser le levier affectif et familial de la diaspora pour stimuler la consommation interne et la circulation des devises.

Ad Diyar (25 avril 2025) précise que des campagnes promotionnelles ciblées ont été lancées dans les pays à forte concentration libanaise : France, Canada, États-Unis, Émirats arabes unis, Brésil. Ces campagnes mettent en avant l’aspect patrimonial, culturel et émotionnel du retour au pays, en insistant sur l’amélioration attendue de la sécurité et des services.

Les compagnies aériennes ont été incitées à maintenir, voire augmenter leurs fréquences de vols vers Beyrouth. Le ministère du Tourisme a aussi sollicité les agences de voyages et les réseaux communautaires à l’étranger pour organiser des circuits culturels et religieux, notamment vers les sanctuaires du Nord et les villages de la Békaa.

Objectifs économiques et dynamiques sectorielles

Avec 2,5 milliards de dollars de recettes espérées, la saison touristique représente une opportunité cruciale pour relancer certains secteurs clés. L’hôtellerie, sinistrée depuis 2020, espère atteindre un taux d’occupation de 60 % à 70 % pendant les mois d’été. De nombreux établissements, fermés ou en veille, prévoient de rouvrir progressivement à partir de juin.

Le secteur de la restauration, également dépendant de la clientèle estivale, anticipe une augmentation de la demande. Les propriétaires de cafés, de traiteurs et de bars préparent des offres adaptées à la clientèle étrangère, avec des menus multilingues et des services numériques améliorés. Les transports, notamment les taxis et les navettes interrégionales, devraient bénéficier d’un surcroît d’activité.

Les services médicaux à vocation touristique, comme les cliniques privées spécialisées dans les soins esthétiques ou la chirurgie légère, se positionnent également pour capter une part de cette manne. Le Liban reste compétitif sur ces segments, en raison du niveau de ses praticiens et de ses prix modérés comparés à l’Europe ou au Golfe.

Conditions de réussite : sécurité, énergie et gestion

Pour que cette stratégie réussisse, plusieurs conditions doivent être réunies. La première est la stabilité sécuritaire. Les autorités ont multiplié les annonces rassurantes, notamment sur le renforcement des dispositifs de sécurité autour des sites touristiques, des plages et des aéroports. Des patrouilles mixtes seront déployées dans les zones à forte affluence, et les municipalités ont été appelées à collaborer activement.

La seconde condition est liée à la fourniture d’électricité. Comme le rappelle Ad Diyar (25 avril 2025), le gouvernement a signé un prêt avec la Banque mondiale pour assurer jusqu’à 16 heures de courant par jour pendant la période estivale. Cette amélioration, si elle se matérialise, permettrait de garantir un minimum de confort aux visiteurs, condition essentielle pour encourager la fidélisation de la clientèle touristique.

Enfin, la réussite dépendra de la capacité des services publics à gérer l’afflux, notamment aux douanes, dans les hôpitaux et dans les infrastructures routières. Des plans ont été annoncés pour renforcer le personnel temporaire, digitaliser certaines procédures et créer des guichets d’accueil dans les aéroports et les grands hôtels.

Un levier aussi psychologique qu’économique

Au-delà de l’apport financier, les autorités parient sur un effet psychologique. Le retour massif de la diaspora serait aussi un signal de résilience, un geste de confiance dans le pays, et une façon de rompre symboliquement avec l’image de déclin. Al Liwa’ (25 avril 2025) souligne que le gouvernement cherche à créer un « moment collectif » autour de l’été 2025, pour mobiliser l’opinion et restaurer un sentiment d’unité nationale, même temporaire.

Cette stratégie a ses limites. L’instabilité régionale, notamment la guerre à Gaza et les tensions avec Israël, pourrait peser sur les décisions de voyage. De même, la situation économique locale, marquée par l’inflation, la faiblesse des services publics et la volatilité monétaire, pourrait freiner les dépenses des visiteurs, notamment dans les zones non touristiques.

Une reconstruction par les marges

Le pari de l’été touristique s’inscrit dans une logique de relance partielle, sans attendre de solution systémique à la crise. Il s’agit de reconstruire par les marges, de miser sur les niches économiques encore actives et sur les ressorts sociaux les plus robustes : famille, appartenance, attachement au territoire.

Cette approche, pragmatique, permet de limiter les attentes mais de maximiser les effets immédiats. Si l’opération réussit, elle pourrait générer un regain de confiance, stimuler la petite entreprise, et renforcer l’économie informelle qui reste l’un des moteurs du pays. À l’inverse, un échec aurait un coût symbolique important, renforçant le sentiment de délitement.

Quoi qu’il en soit, l’été 2025 s’annonce comme un test pour l’économie libanaise et pour sa capacité à mobiliser ses ressources internes. Le retour des expatriés sera scruté non seulement pour ses effets financiers, mais aussi pour ce qu’il dira du lien entre les Libanais et leur pays.