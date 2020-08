France Télévisions aurait demandé au trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf d’organiser un grand concert caritatif.

Parmi les têtes d’affiche de ce concert qui devrait être diffusé en prime-time selon le site jeanmarcmorandini.com, des artistes internationaux et libanais, notamment Matthieu Chedid ou encore Bernard Lavilliers qui avait consacré un de ses albums à Beyrouth et qui avait déjà appelé à ce concert. On ignore pour l’heure si par exemple, Mika sera présent à ce concert.

L’objectif est de récolter des fonds pour aider à la reconstruction du pays.

Toujours selon ce site, le concert sera diffusé en prime sur France 2 et sur France Inter.