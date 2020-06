Les forces de sécurité intérieure ont indiqué avoir capturé un crocodile du nil à Ein Remmeneh.

Ce dernier était tombé d’un balcon appartenant à une personne désignée par ses initiales P.B, de nationalité libanaise et né à 1981. Il a indiqué avoir trouvé l’animal sur les rives du fleuve de Beyrouth. Le crocodile a été confié depuis à une association.

La possession d’un tel animal est interdite au Liban, le pays des cèdres étant l’un des signataires de l’accord CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, rappellent les forces de l’ordre dans leur communiqué.

Pour rappel, la longueur moyenne de l’adulte est de 4 m mais on a pu observer certains individus qui atteignent 6 à 7 mètres. Il peut atteindre plus de 250 kilos et vivre jusqu’à 50 ans.