mercredi, octobre 15, 2025
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

Un Etat palestinien ou une réserve palestinienne?

OpinionNos Lecteurs
Nos Lecteurs
L'auteur: Nos Lecteurs
4 min.de lecture
Date de modification:
0 lecteurs
- Advertisement -

 «Tant que les lions n’auront pas d’historiens, les histoires de chasse glofieront le chasseur.» (proverbe africain)

(13/10/2025)   M. El Bachir

 Soutenir le génocidaire sioniste et jouer le rôle de l’avocat de la victime palestinienne                      

Le 22 septembre 2025, à la Tribune des Nations-unies, le président français déclara:«en 1947,  cette Assemblée décidait du partage de la Palestine mandataire entre deux Etats, l’un juif et l’autre arabe, et reconnaissait ainsi le droit de chacun à l’autodétermination. La communauté internationale consacrait là l’Etat d’Israël, accomplissant le destin de ce peuple, enfin, après des millénaires d’errance et de persécution, et qui put fonder là une si belle démocratie.» (1)

Une précision s’impose, la Palestine fut une terre habitée par des arabes juifs, chrétiens et musulmans. Les trois qualificatifs juif, chrétien et musulman sont énumérés pour respecter l’ordre chronologique de leur existence sur cette terre . Terre des trois monothéismes!

En 1947, les puissances politiques et militaires Etats-unis, Angleterre , France et U.R.S.S ont décidé de modifier la nature de cette terre en tenant en compte l’idéologie du mouvement sioniste né en Europe et dont les fondements idéologiques furent définis au Congrès de Bâle en 1897. Ce choix géopolitique des Puissants est dans la continuité  de la Déclaration Balfour adressée par le ministre des Affaires étrangères anglais Lord Arthur Balfour le 2 novembre 1917 à Théodor Herzl , le père du sionisme politique: un foyer national pour le peuple juif en terre de Palestine.

Ainsi l’État d’Israël est le produit d’une puissance coloniale et approuvé en 1947 par les puissances citées ci-dessus. Evidemment, l ‘Holocauste nazi fut  le socle sur lequel se sont appuyées ces puissances pour fonder l’Etat d’Israël dans un contexte de confrontation géo-stratégique entre puissances occidentales et U.R.S.S.

En affirmant que cet Etat d’Israël est l’accomplissement du destin de «ce peuple, enfin, après des millénaires d’errance et de persécution», le président français omet de préciser que la persécution des juifs eu lieu en Europe et sous-entend que le peuple palestinien n’est qu’un locataire provisoire sur cette terre. Cette affirmation du président français est cohérente avec ce qu’il a déclaré en 2017 au dîner du Crif:«Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juifJe n’ai jamais cessé de le dire.» (2)

Une terre où fut fonder une «si belle démocratie» qui s’est débarrassé du peuple palestinien et continue sur cette voie pour l’instauration du Grand Israël.Toujours prisonnier du  »en même temps », le président français ignore sans doute les propos de Ben Gourion, premier ministre de l’entité sioniste de 1948 à 1954 et de 1955 à 1963:«…Pourquoi les Palestiniens feraient-ils la paix? Si j’étais, moi, un leader palestinien, jamais je ne signerai avec Israël. C’est normal, nous avons pris leur pays. Certes, Dieu nous l’a promis, mais en quoi cela peut-il les intéresser? Notre Dieu n’est pas le leur. Nous sommes originaires d’Israël, c’est vrai, mais il y a de cela deux mille ans: en quoi cela les concerne-t-il? Il y a eu l’antisémitisme, les nazis, Hitler, Auschwitz, mais est-ce leur faute? Ils ne voient qu’une chose: nous sommes venus et nous avons volé leur pays. Pourquoi l’accepteraient-ils..?»(3)

Un Etat palestinien?

En reconnaissant un Etat palestinien, la France ainsi que l’Angleterre et l’Allemagne espèrent effacer des mémoires leurs participations au génocide à Gaza en aidant l’Etat sioniste et sur le plan militaire et sur le plan économique… Dernière étape, un plan de paix (4)  rédigé par le chef suprême de l’impérialisme israélo-occidental, D.Trump,  avec l’aval du premier ministre israélien, suggère l’instauration d’un Etat palestinien sous des conditions qui annihilent, d’une part, le droit à  l’autodétermination du peuple palestinien et ne dit mot sur les colonies sionistes qui continuent à s’étendre en Cisjordanie. La future Judée-Samarie?

Un Etat palestinien dont ni le territoire ni les contours ne sont à l’ordre du jour…

Bref, un cessez-le-feu n’est nullement synonyme de paix…D’où la question: un Etat palestinien où une réserve palestinienne? Avec la bénédiction des «dirigeants arabes dans l’habit du serviteur volontaire.»(5)

                                                                           M. El Bachir

     (3)GOLDMANN, Nahum. Où va Israël ? Ed Calmann-Lévy, 1975.p.104

    (4)https://fr.timesofisrael.com/us-un-plan-en-21-points-pour-mettre-fin-a-la-guerre-a-gaza-et-ouvrir-la-voie-a-un-etat-palestinien/  

  (5)https://www.mondialisation.ca/les-dirigeants-arabes-dans-lhabit-du-serviteur-volontaire/5697379?doing_wp_cron=1760343473.3682749271392822265625

- Advertisement -
Article précédent
Le Liban à Washington : le FMI et la Banque mondiale réévaluent la trajectoire de réforme
Nos Lecteurs
Nos Lecteurs
Nos Lecteurs sont également les auteurs de ce site. Vous pouvez soumettre votre tribune libre, vos réactions ou analyses en rapport avec les évènements actuels, en envoyant un courriel à [email protected] Une fois accepté par l’équipe Libnanews, votre texte sera publié dans la rubrique opinion ou dans les catégories appropriées. N’oubliez cependant pas les règles élémentaires de la courtoisie et veuillez respecter les règles et les usages de la Langue Française. Nous ne sommes toutefois pas responsables des opinions ou du contenu soumis par Nos Lecteurs.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

A lire aussi

A propos

Le média citoyen francophone du Liban a été fondé en 2006 et présente l’actualité politique, économique, judiciaire, culturelle et sociale du Pays des Cèdres.

Nos derniers articles

Le Liban à Washington : le FMI et la Banque mondiale réévaluent la trajectoire de réforme

Economie 0
À Washington, le Liban a présenté son rapport sur les réformes économiques convenues avec le FMI et la Banque mondiale. Trois ans après l’accord préliminaire, peu d’avancées concrètes. Les bailleurs exigent des réformes structurelles avant tout financement, tandis que le gouvernement invoque la nécessité d’éviter une explosion sociale.

Controverse autour de l’eau Tannourine : contamination, défiance et enjeux sanitaires

Economie 0
Le ministère de la Santé a ordonné le retrait de l’eau Tannourine après la détection de la bactérie Pseudomonas aeruginosa. La marque conteste la procédure, évoquant une erreur d’analyse. L’affaire secoue le marché libanais et suscite une crise de confiance sanitaire, révélant les fragilités institutionnelles du pays.

Routes sans contrôle : le Liban face à la recrudescence des accidents depuis la fermeture des centres mécaniques

Société 0
Depuis la fermeture des centres mécaniques en 2022, le Liban fait face à une explosion des accidents de la route : +30 % en trois ans. Sans contrôle technique ni gouvernance claire, plus de deux millions de véhicules circulent sans inspection. Le pays roule désormais dans un vide administratif inquiétant.

Les plus lus

Les élections municipales et le leadership des Forces libanaises : une reconquête en demi-teinte

L'Actualité du Liban 0
Les Forces libanaises ont connu des résultats contrastés lors des élections municipales du Mont-Liban le 4 mai 2025. À Deir el Qamar, la liste soutenue par Georges Adwan remporte la majorité, tandis que dans d'autres localités comme Dhour El Choueir ou Shweir, les performances sont mitigées. Le parti conserve des bastions mais échoue à s'imposer dans plusieurs zones clés, confirmant une influence stabilisée sans dynamique de progression territoriale claire.

الجمعية الطبية اللبنانية تتحدث عن اسباب ارتفاع نسبة الكورونا في لبنان: المتغير السائد لا يشكل خطورة اكبر

Solidarité Liban 0
أشارت الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية إلى أن نسبة الإصابة...

المرصد الاوروبي: خروج سلامة من السجن « سقطة » للقضاء وسنتابع هذه القضية خارجيا

Justice 0
اعتبر المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان ان خبر خروج...

Nous suivre

HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

© Libnanews.com . All Rights Reserved.