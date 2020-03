Le Ministre des affaires sociales et du tourisme, Ramzi Moucharafieh, a rencontré ce lundi, les ministres syriens des administrations locales et de l’environnement, Hussein Makhlouf, des affaires sociales et du travail Rima el Qadri et du tourisme, Mohammed Rami Martini, pour évoque avec eux le retour des réfugiés syriens présents au Liban.

Cette visite, une première pour un membre du gouvernement Hassan Diab, vise à permettre le retour de l’importante communauté de réfugiés syriens présents au Liban. Pour rappel, le Liban compte sur son sol officieusement plus d’un million et demi de réfugiés syriens, auxquels se rajoutent 500 000 réfugiés syriens, soit près de 50% de la population locale. La présence de ces réfugiés impacte négativement l’économie libanaise. Cette présence provoque d’importantes tensions sur le plan économique au Liban, sur les infrastructures et sur le marché du travail. Alors que 43% de la population active libanaise se trouve au chômage, elle se retrouve concurrencée par une main-d’oeuvre syrienne à bas-coût.

La visite du précédent ministre en charge de la question, Saleh Gharib, avait entrainé de nombreux conflits d’ordre politiques sur l’opportunité de l’organiser en coopération avec Damas, notamment le 18 février 2019 et avait abouti à l’incident de Qabr Chamoun, en août 2019, pérénisant la crise politique entre les différents partis composant le gouvernement Hariri III.

Ainsi, Ramzi Moucharafieh a évoqué le dossier avec son homologue syrienne Rima el Qadri, chargé de suivre le dossier, les moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour assurer un retour sécurisé des Réfugiés syriens grâce à la coopération entre le Liban et la Syrie, en coordination avec les organisations internationales concernées et cela dans le cadre de la déclaration gouvernementale du gouvernement Libanais

Ils ont également discuté de la coopération entre les 2 pays.