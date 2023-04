À l’issue d’une réunion avec le premier ministre sortant Najib Mikati, la coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban, Joanna Wronecka a souligné l’importante de “stabiliser le Liban, d’élire un président le plus tôt possible et de mettre en œuvre des réformes complètes”, allusion aux retards pris dans la mise en oeuvre des réformes économiques nécessaires pour le déblocage de l’aide financière internationale face à la crise que traverse actuellement le pays des cèdres.

Elle a également appelé au “respect des droits électoraux, y compris le droit aux élections municipales et électives”, alors que des élections municipales sont prévues en mai prochain, avec des interrogations quant au financement du processus électoral.

Joanna Frontska a également informé le premier ministre sortant des résultats des discussions au sein du conseil de sécurité de l’Onu quant à l’application des résolutions impliquant le pays des cèdres.