L’association des consommateurs au Liban a adressé une lettre ouverte au Ministre de l’Economie, Raoul Nehmé, demandait l’abolition des monopoles des marchandises importées au Pays des Cèdres.

“Jour après jour, il est clair que les grands commerçants qui monopolisent l’importation de plus de 85% des besoins de la population libanaise, calculent les frais de douane, de taxes et de transport comme s’ils étaient en dollars lorsqu’ils sont en livres libanaises“, dénonce le communiqué. L’association poursuit, estimant que cette fraude permet à ces derniers de générer 30% de profits au lieu de 10% et serait à l’origine de la hausse des prix.

L’organisation estime que le Ministère de l’économie qui s’est concentré jusqu’à présent sur les supermarchés et les commerces a oublié d’aborder ce volet dans sa lutte contre la hausse des prix. Il s’agirait désormais, selon l’Association des Consommateurs du Liban, à casser ces monopoles.

Cette information intervient alors que la détérioration de la livre libanaise, dont la parité est passée de 1507 LL/USD au taux officiel au début de l’été 2019 à plus de 4 000 LL/USD au marché noir, a amené à une augmentation importante des prix des marchandises y compris de première nécessité en dépit des subventions accordées suite à la publication de la circulaire 530 de la Banque du Liban dès octobre 2019.

Le Ministère de l’Economie – qui dispose désormais de plus de 100 inspecteurs suite à la mise à disposition de 42 inspecteurs supplémentaires du Ministère du Tourisme et de l’aide des municipalité – indique avoir rédigé 105 contraventions durant la semaine dernière à l’encontre de commerces qui avaient augmenté les prix de manière importante ou qui les présentaient pas de manière claire. Des marchandises, imitant des marques connues de produits ménagers, ont également été saisies dans un entrepôt situé à Aley.

Le plan de sauvetage de l’économie, présenté il y a 2 semaines par le gouvernement Hassan Diab, prévoit la fin des monopoles et l’abolition des agences exclusives sans toutefois mentionner une date quant à la mise en oeuvre de cette mesure.