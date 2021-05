Une nouvelle salve de 4 roquettes aurait été tirée depuis la localité de Siddiqin au Sud du Liban en direction du Nord d’Israël, indiquent des sources sécuritaires libanaises. Côté israélien, des sirènes ont été entendues, appelant la population de Haifa notamment à se réfugier dans les abris mis à leurs dispositions.

Les forces israéliennes ont répliqué par des tirs d’artillerie depuis les lieux identifiés d’où seraient partis les roquettes.

Cette information intervient dans un contexte rendu tendu par la situation en Cisjordanie suite à une tentative d’expulsion de résidents palestiniens de Jérusalem Est. Des heurts ont ainsi éclaté entre arabes israéliens et communauté juive et entre Tsahel et résidents palestiniens de la Bande de Gaza qui subissent depuis près d’une semaine d’intenses bombardements.

Hier, côté libanais, 5 personnes ont été blessées dans une manifestation dénonçant les évènements actuels. Il y a 2 jours, 2 ressortissants libanais avaient également été tué suite à des tirs de semonce qui intervenaient après qu’ils aient franchi la ligne bleue, ligne de démarcation entre le Liban et Israël.

Des groupuscules palestiniens et notamment du Hamas du camp de Rachidiyeh, où ils sont principalement implantés au Liban, avaient déjà tenté d’activer le front israélo-libanais par des tirs de roquettes ces derniers jours, provoquant une riposte israélienne. Les autorités israéliennes ont déjà indiqué tenir leurs homologues libanais responsables de toute dégradation des conditions sécuritaires. Par ailleurs, la FINUL avait également appelé au calme les 2 belligérants.

Le conflit de juillet 2006 a débuté par l’enlèvement de 2 soldats israéliens, le 12 juillet de cette année là par le Hezbollah, qui souhaitait obtenir la libération d’un certain nombre de combattants libanais et palestiniens aux mains des forces israéliennes.

Cet épisode fera plus de 1 200 morts, côté libanais, essentiellement des civils dont 30% d’enfants en raison des représailles disproportionnées israéliennes sur des zones civiles.

Seuls 160 israéliens trouveront la mort, notamment des militaires.

Le conflit s’est achevé avec l’adoption de la résolution 1701 du Conseil de Sécurité de l’ONU qui est sensé garantir la souveraineté libanaise sur l’ensemble de son territoire.

Cependant, l’aviation israélienne continue de violer l’espace aérien libanais, accusant le mouvement chiite du Hezbollah de continuer à s’armer.

Par ailleurs, Israël poursuit l’occupation de certains territoires du Liban, dont les fermes de Chébaa, la partie nord du village de Ghajar, à l’origine situé dans le Golan Syrien ou encore les collines de Kfarchouba. Tel Aviv revendique également une partie de la zone économique exclusive libanaise où se trouveraient, selon certaines études, d’importantes ressources pétrolières et gazières.

Des négociations entre les 2 pays pour délimiter les zones maritimes territoriales ont pourtant débuté en octobre 2020 pour être ensuite suspendues après que Beyrouth ait élargi ses revendications à 1430 km2 supplémentaires.

