Les “Révolutionnaires” sont divisés et chaque groupe se retranche de nouveau derrière son parti ou derrière sa communauté religieuse.

D’un côté, les “Révolutionnaires” communistes défilent et se dirigent vers le siège de la Banque centrale du Liban, à Hamra, en hurlant des slogans contre le gouverneur de la Banque centrale du Liban, contre le ministre des finances et contre le gouvernement tout en provoquant l’armée libanaise en injuriant ses soldats et ses officiers.

De l’autre, les jeunes progressistes du parti de M. Walid Joumblatt défilent avec des drapeaux du parti. Ils sont moins violents, ne défient personne par des slogans injurieux. Bien plus, ils prennent la défense de l’armée libanaise et refusent toute atteinte à cette dernière planche de salut du pays tout en demandant le départ du gouvernement incapable de présenter des solutions aux problèmes du pays.

Nous ne pouvons pas oublier la “RÉVOLUTION” de Saïda, de Tripoli et du Akkar retranchée derrière la communauté sunnite, divisée sur elle-même. Il y a aussi la “RÉVOLUTION” chiite de Nabatiyé et de ses alentours, celle de Baalbek, elle aussi divisée sur elle-même. N’oublions pas la “RÉVOLUTION” du Metn, indépendante de la “RÉVOLUTION” de Kesrouan, de Jbeil, de Batroun… Il y a aussi la “RÉVOLUTION” de Zahlé et ses alentours. Le malheur, c’est que chacune d’elles chante des slogans jetés de ci de là par des manifestants qui se contredisent le plus souvent.

La “RÉVOLUTION” est morcelée. Elle ne sait où aller. Chacune d’elles a ses propres slogans. Elle n’est pas libre. Elle est manipulée par des partis politiques qui lui dictent ses prises de position. Elle n’a aucun avenir prometteur. Elle pourrait se regrouper en une Fédération des Révolutionnaires du Liban qui serait un prélude à une Fédération des Régions libanaises. On entend, ces jours-ci certains leaders religieux demander un changement total du système politique libanais. Quoi qu’il en soit, la “RÉVOLUTION” est impure, elle n’inspire pas confiance. Elle ne va mener nulle part. Elle fait pitié.