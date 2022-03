4 Mars à 16h – Hôtel Palmyra / Baalbeck

Vernissage expo photo d’Ibrahim Chalhoub « La colère d’une ville » ; rôle et responsabilités du reporter dans le Liban actuel

Après le Palais Nawfal de Tripoli, l’Institut français du Liban-Bekaa a choisi l’Hôtel Palmyra situé à Baalbeck pour accueillir l’exposition « La colère d’une ville », d’Ibrahim Chalhoub du 4 au 20 mars 2022.

Deux années de photographies illustrant la chute économique et les nombreuses crises libanaises avec un focus sur la ville de Tripoli et ses habitants : 30 photos de rage, de violence mais aussi d’espoir et de joie.