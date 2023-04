L’Institut français du Liban – Jounieh a le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition

« Histoire, sport et citoyenneté »

Mercredi 5 avril à 18h30

Institut français du Liban – Jounieh

(dans l’enceinte du collège des Apôtres)

Jusqu’au 15 mai.

Organisée par l’Institut français du Liban (coopération linguistique et éducative) et la Sport Academy School, cette exposition rend hommage à 30 athlètes exceptionnels qui ont marqué les Jeux Olympiques de 1896 à nos jours en illustrant les valeurs citoyennes qu’ils incarnent, avec pour la première fois un bonus sur les Olympiens et Paralympiens libanais.

Elle s’inscrit dans le cadre du programme éducatif « Histoire, Sport & Citoyenneté » proposé par la CASDEN Banque Populaire Partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et le groupe de recherche ACHAC.

*La « Sports Academy School » est une école technique sport-études qui prépare les élèves aux métiers du sport tout en les accompagnant jusqu’à leur plus haut niveau sportif.