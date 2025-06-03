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الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية تهنئ نقباء أطباء بيروت والشمال بانتخابهما: سنواصل التعاون معهما لاستمرار تبادل الخبرات بما فيه خير لبنان

SociétéSantéSolidarité Liban
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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تقدمت الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية في بيان بالتهنئة للبروفسور إلياس شلالا وللدكتور إبراهيم مقدسي بمناسبة انتخابهما مؤخراً على رأس نقابتي الأطباء في بيروت وفي الشمال .
وأكدت أنها ستواصل التعاون معهما لتنسيق المهمات التي تقوم بها الجمعية في لبنان ولاستمرار تبادل الخبرات لما فيه خير لبنان واللبنانيين على الصعيد الصحي.
كما توجّهت الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية بالتحية للنقيبين السابقين البروفسور جوزيف بخاش والدكتور محمد صافي حيث كان التعاون مثمراً جداً في المرحلة السابقة.

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Newsdesk Libnanews
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