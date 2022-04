Harkous : Malgré tous les défis au Liban, nous sommes le plus grand fonds de dette actif et indépendant du pays. Nous sommes ici dans le seul but d’aider le Liban et son peuple

Cedar Oxygen a lancé la deuxième phase de sa stratégie de déploiement actif, ayant pour objectif l’integration de 55 nouveaux emprunteurs lesquels finalisent actuellement leurs dossiers, pour un total de 100 millions de dollars, avant la fin de l’année. Après avoir passé sa première année à se concentrer sur l’établissement et le lancement de son initiative de grande envergure visant à étendre les facilités de crédit aux industriels libanais, et malgré d’énormes défis économiques, sanitaires et politiques, le comité de crédit de Cedar Oxygen, composé d’experts indépendants internes et externes, a pu répondre aux demandes de plus de 80 entreprises libanaises et approuver 39 emprunteurs privés libanais pour un montant de 59 000 000 USD.

Le président de Cedar Oxygen, Alexandre Harkous, affirme que : “Malgré tous les défis au Liban et quelques tentatives de déstabilisation de l’initiative vitale Cedar Oxygen, nous garderons le cap et traverserons toute tempête politique, réfuterons toute campagne de rumeurs et rectifierons toute fausse information qui nous touche. Nous sommes ici uniquement pour aider le Liban et le peuple libanais, et rien n’attenuera notre volonte de réussir dans l’exécution de notre mission. »

L’objectif de Cedar Oxygen est d’assurer l’efficacité de l’entreprise, d’améliorer l’employabilité dans le pays et de renforcer l’avantage comparatif des industriels libanais. Le groupe propose aux industriels libanais des facilités de crédit pour acheter des matières premières, conclure des projets d’investissement et financer des technologies d’énergie renouvelable.

Cedar Oxygen travaille en étroite collaboration avec l’Association des industriels libanais et est membre du Global Impact Investing Network (GIIN), alignant sa plateforme avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies (UNSDG).

En tant que fervents partisans de la promotion active de la RSE au Liban, Cedar Oxygen estime que les principes de transparence et d’intégrité financière commencent chez eux. Le groupe est conscient de la nécessité d’adhérer aux normes les plus élevées en matière de divulgation et aux meilleures pratiques mondiales. Cedar Oxygen agit avec transparence en clarifiant sa mission fondatrice de promouvoir les normes éthiques les plus élevées dans la gestion du groupe et d’optimiser l’argent investi par la BDL et tous les autres investisseurs actuellement intéressés.

Cedar Oxygen reste pleinement engagé à adhérer à sa mission sociale, en administrant prudemment ses frais et dépenses de gestion en gardant à l’esprit que l’investissement BDL sera progressivement remboursé intégralement, avant la fin du mandat.

Pour l’avenir, Cedar Oxygen s’engage auprès de ses partenaires stratégiques, des fonds d’impact européens et internationaux, des institutions de financement du développement (IFD) et des investisseurs privés, y compris ceux de la communauté des expatriés libanais qui souhaitent étendre l’aide au secteur industriel productif libanais.

Enfin, Cedar Oxygen tient à remercier ses partenaires et actionnaires pour leur confiance et leur engagement indéfectibles envers cette initiative fondée sur des principes et couronnée de succès.