Selon le quotidien Al-Sharq Al-Awsat, les négociations en cours entre les autorités libanaises et le Fonds Monétaire International se dérouleront selon 3 étapes.

Il s’agira, dans un premier temps, de conclure un accord entre les 2 partis concernant les raisons qui ont amené à la crise actuelle et à ainsi réactualiser les données disponibles. Le plan élaboré par les autorités libanaises devrait alors être réadapté en prenant en compte ces nouvelles valeurs.

La deuxième étape consistera à mettre en place un programme de financement avec le gouvernement selon les modalités du plan ainsi disponible.

Quant à la troisième étape, il reviendra aux 2 partis d’approuver la mise en oeuvre de ce plan, aboutissant à la libération des fonds toutefois soumis à un contrôle stricte.

Pour rappel, le Liban et le FMI ont entamé, il y a 2 semaines, des négociations. Le Pays des Cèdres demanderait ainsi jusqu’à 10 milliards de dollars face à la crise économique et financière qui le touche depuis 2018. La crise s’était révélée au grand jour suite à la pénurie de liquidités dès le début de l’été 2019, montrant d’importantes difficultés pour les banques à assurer un fonctionnement normal, jusqu’à même déclarer un contrôle des capitaux informel dès novembre 2019.

Depuis début mars, les autorités libanaises ont même annoncé se mettre en état de défaut de paiement face à une dette publique devenue incontrôlable et estimée à 92 milliards de dollars. Une récession économique, qui pourrait atteindre jusqu’à 12%, pourrait encore plus durement toucher le Pays des Cèdres, avec plus de 60% de la population vivant en-dessous du seuil de pauvreté et 40% de la population active au chômage.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.