327 cas et 2 décès ce samedi alors que le marathon Pfizer est annulé faute d’électricité

Le ministère de la santé indique que 327 personnes ont été diagnostiquées positives à la covid19 ce samedi 10 juillet. Deux décès sont également annoncés suite à des complications induites par le virus.

Par ailleurs, dès hier, les autorités libanaises ont annoncé le report à la semaine prochaine du marathon Pfizer destiné aux personnes âgées de 25 à 29 ans, en raison des pannes d’électricité et d’internet que connaissent les centres de vaccination.

Le directeur de l’hôpital Rafic Hariri, le Dr. Firas Abiad, a cependant tenu à rassurer la population désirant se faire vacciner, indiquant que les vaccins sont stockés dans des congélateurs dont le courant est assuré 24 h sur 24 via des systèmes d’UPS et les températures intérieures et externes contrôlées également 24 h sur 24.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 547 497 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.



327 ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 292 cas. 35 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 541 277 cas locaux et de 6 220 cas en provenance de l’étranger.



2 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 873 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Le ratio de tests positifs augmente avec le chiffre de 2.4 %.

120 personnes sont hospitalisées et 57 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 12 personnes placées sous respirateur.

Combien de personnes ont été vaccinées? 18 489 personnes ont été vaccinés une première fois et le 17 694 personnes ont reçu une deuxième dose. Au total, 1 083 578 personnes ont reçu une première dose et 587 046 personnes ont reçu les 2 doses.

