9 ressortissants libanais et 1 ressortissant syrien ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête concernant les incidents qui ont eu lieu la semaine dernière à Tripoli au Nord du Liban. Ils ont été déféré devant la justice militaire par les services de renseignement de l’Armée Libanaise et sont accusés d’avoir incité à des émeutes, et d’actes de vandalisme à l’encontre de biens publics et privés dont celui de l’incendie de la municipalité de la capitale du Nord du Liban.

