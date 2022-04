Publicité

La direction générale du Pétrole a publié une nouvelle grille tarifaire sans aucun changement des prix des différents carburants. Ainsi, les 20 litres des SP95 coutent toujours 456 000 LL, celui du SP 98 coute 466 000 LL.

Quant aux 20 litres de fioul, son prix reste fixé à 499 000 LL.

Concernant la bouteille de gaz de 10 kilogramme, elle coute 310 000 LL.

