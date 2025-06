Les décennies passées, notamment les années 1950 à 1980, étaient marquées par une grande diversité de jeux traditionnels qui occupaient une place centrale dans la vie quotidienne des enfants libanais. Ces jeux, souvent improvisés avec des objets du quotidien, reflétaient une époque où la créativité et l’interaction sociale étaient au cœur des activités de loisirs.

« Tahîr » : les cerfs-volants dans le ciel libanais

« Tahîr » était un jeu très populaire dans les plaines et sur les collines du Liban. Les enfants fabriquaient leurs propres cerfs-volants en utilisant des bâtons de bois légers, du papier, et de la ficelle. Le but du jeu était de faire voler le cerf-volant le plus haut possible, et parfois, des compétitions étaient organisées pour voir qui pouvait maintenir son cerf-volant en l’air le plus longtemps. Une variante plus compétitive impliquait de coller du verre finement broyé sur la ficelle du cerf-volant, afin de couper celle des adversaires. Les joueurs passaient des heures à perfectionner leurs créations, et le jeu pouvait attirer l’attention des habitants, qui observaient depuis le sol. Tahîr symbolisait à la fois la liberté et l’ingéniosité des enfants libanais.

« Da3sa » : l’art de la toupie

« Da3sa » est un jeu de toupie traditionnel qui se jouait principalement dans les ruelles des villages. Chaque enfant possédait sa propre toupie, souvent en bois, et la personnalisait avec des motifs gravés ou des clous pour lui donner plus de résistance. Le principe du jeu était simple : faire tourner sa toupie le plus longtemps possible sur une surface délimitée. Les joueurs pouvaient également se défier en essayant de frapper la toupie de l’adversaire pour la faire sortir du cercle ou arrêter sa rotation. Les enfants organisaient souvent des compétitions amicales, où la toupie gagnante était celle qui tenait le plus longtemps.

Le retour des jeux oubliés

Aujourd’hui, ces jeux ont presque disparu du quotidien des enfants libanais, remplacés par les jouets modernes et les gadgets électroniques. Cependant, ils restent un souvenir précieux pour ceux qui les ont pratiqués, et certaines initiatives locales visent à les réintroduire dans les écoles ou lors d’événements culturels. Redécouvrir ces jeux permet non seulement de renouer avec le passé, mais aussi de transmettre des valeurs de créativité, de compétition amicale et de respect des traditions.