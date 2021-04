Dubaï, Émirats arabes unis; 20 avril 2021 : Abu Dhabi Media, le principal diffuseur du service public des Émirats arabes unis, a prolongé son accord stratégique avec STARZPLAY, le service de vidéo à la demande par abonnement à la croissance la plus rapide de la région, avec la diffusion de six nouvelles séries dramatiques en arabe et originaires des pays du Golfe, pendant le mois sacré du Ramadan.

Plus tôt cette année, Abu Dhabi Media et STARZPLAY avaient déjà collaboré pour diffuser en direct les événements UFC dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Dans le cadre de ce dernier partenariat, les abonnés STARZPLAY auront accès à une gamme de programmations captivantes en arabe et issues des pays du Golfe, diffusées par Abu Dhabi Media, en tout temps, en tout lieu et sur tout appareil, tout au long du Ramadan.

Abdul Raheem Al-Bateeh Al-Nuaimi, directeur général par intérim d’Abu Dhabi Media, a déclaré : « Cet accord en cours avec STARZPLAY est conforme à l’engagement d’Abu Dhabi Media de renforcer la portée de nos contenusnumériques et de divertissement grâce à des partenariats stratégiques. »

« Cette collaboration nous permettra également d’assurer un engagement numérique accru pour la vaste campagne du Ramadan, « Hatha Waqtaha », menée par Abu Dhabi Media et déployée sur tous les canaux médiatiques d’ADM. La campagne présente une série de programmes et de productions passionnants avec des stars émiraties, du Golfe et arabes. » a-t-il ajouté.

Khaled Benchouche, vice-président directeur de la stratégie & des contenus originaux STARZPLAY, a déclaré: « Nous avons enregistré une demande croissante de programmes originaux en arabe et avons régulièrement enrichi notre catalogue de contenus. Grâce à notre nouveau partenariat avec Abu Dhabi Media, nous disposerons d’un éventail plus large de programmes arabes parmi les plus populaires et nous sommes ravis de proposer ce choix supplémentaire de programmes qualitatifs pendant le Ramadan. Nous sommes vraiment heureux de faire passer notre collaboration avec Abu Dhabi Media à la vitesse supérieure et de continuer à élargir notre offre pour proposer du contenu pertinent et recherché par nos abonnés. »

Les titres proposés en streaming sur STARZPLAY par Abu Dhabi media comprennent :

A’liqoun

Après avoir reçu le cœur d’un donneur bienveillant, un homme coincé entre la vie et la mort dévoile les secrets du passé de sa famille. Regardez la bande-annonce ici

Bayn Anf w Shafatyn

La cicatrice qui se forme sur le visage d’Altaf après avoir subi une opération chirurgicale laisse présager un avenir cruel, fait de brimades et de déceptions. Regardez la bande-annonce ici

Bukhour Al-qasa’ed

Un drame romantique qui parle le langage unique de l’amour. Au fur et à mesure que les circonstances changent, les sentiments entre les amoureux peuvent s’approfondir ou se perdre voir se distancer. Regardez la bande-annonce ici

Nabd Mu’aqat

En vertu du destin, une femme médecin spécialiste de la fertilité découvre son incapacité à concevoir. Alors qu’elle et son mari acceptent leur destin malheureux, elle découvre une vérité qui la bouleverse. Regardez la bande-annonce ici

Ala Aldine

Aladdin pense que ses deux filles sont en sécurité lorsqu’il les ramène à la maison. Cependant, il découvre rapidement qu’elles sont toutes deux tombées amoureuses des fils du voisin et qu’elles ont l’intention de se marier. Regardez comment elles surmontent les défis et voient les choses changées. Regardez la bande-annonce ici

Heen Ra’at

Le thriller exclusif du Golfe « Heen Ra’at », avec Khaled Amin, Amal Muhammad et Laila Abdullah, raconte l’histoire de deux filles qui perdent tragiquement leurs proches dans un attentat terroriste. Regardez la bande-annonce ici

Avec des milliers d’heures de contenu premium, dont des blockbusters, des séries TV exclusives, du contenu pour enfantset des séries arabes, STARZPLAY est aujourd’hui le numéro un dans la région MENA. Le service est disponible dans 20 pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et au Pakistan pour que les fans puissent profiter d’un contenu de qualité en tout temps, en tout lieu et sur tout appareil.

FIN

Réseaux sociaux : @starzplayarabia Instagram, @starzplay Facebook, @STARZPlayArabia Twitter

Réseaux sociaux : @abudhabimedia Instagram, @abudhabimedia Facebook, @abudhabimedia twitter

À propos de STARZPLAY :

STARZPLAY (www.starzplay.com) est un service de vidéo à la demande par abonnement qui diffuse des films hollywoodiens, des émissions de télévision, des documentaires, des séries en simultané avec les US, ainsi que des divertissements dédiés aux enfants et du contenu en arabe, dans 20 pays de la région MENA et au Pakistan.

Le service propose des milliers de titres premium, y compris du contenu original exclusif STARZPLAY tel que Baghdad Central, du contenu original STARZ tel que Power, Outlander, Spartacus et The White Queen mais aussi du contenu de qualité avec des chaînes additionnelles telles que discovery+, UFC Arabia et BluTV.

STARZPLAY a noué des liens avec une multitude de studios internationaux de renom, dont MGM, 20th Century Fox, Disney, Warner Bros, Universal, Discovery et Fox International Channels.

STARZ (www.starz.com), une société Lionsgate (NYSE : LGF. R, LGF. B) et State Street Global Advisors (SSGA) sont les principaux investisseurs ainsi que SEQ Capital Partners et Delta Partners, sociétés d’investissement dans les médias et la technologie.

Avec plus de 1,8 million d’abonnés, STARZPLAY permet aux abonnés de regarder son contenu en full HD et 4K via la plupart des appareils compatibles Internet, des téléviseurs connectés et des consoles de jeux, et est largement disponible sur les services IPTV régionaux. Ses applications iOS et Android, installées sur plus de trois millions d’appareils, permettent également de télécharger du contenu à lire hors connexion.

À propos d’Abu Dhabi Media

Abu Dhabi Media (ADM) est le principal diffuseur du service public des Émirats arabes unis et une société de médias qui se concentre sur le développement, la production et la distribution d’un contenu unique et de qualité, couvrant les actualités, le divertissement, le sport et la culture pour un large éventail de groupes démographiques dans le monde arabe.

Fondée en 1969, conformément à la vision du Père fondateur des Émirats arabes unis, Son Altesse Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, ADM est devenue l’une des plus grandes sociétés de médias du Moyen-Orient et des pays du Golfe et joue un rôle majeur dans la réalisation et la promotion des fondements clés des Émirats arabes unis.

Axé sur le contenu numérique d’abord, le portefeuille d’ADM comprend des actifs exclusivement numériques, ainsi que des plateformes numériques et traditionnelles pour ses médias télévisuels, radiophoniques et presse écrite.

ADM est également disponible sur les applications Smart TV, notamment Apple TV et Android TV, et propose des services de streaming, de replay et de vidéo à la demande sur ADTV et AD Sports. De plus, le nouvel ajout des plateformes et applications numériques d’AD Radio permet la diffusion en continu d’audio et de podcasts sur les actifs radio.

Aujourd’hui, ADM comprend 23 actifs médias, ainsi que deux filiales – Tawzea et UPP.

Abu Dhabi Media fait partie de l’ADQ, l’un des plus grands holdings de la région, qui possède un portefeuille diversifié de grandes entreprises couvrant des secteurs clés de l’économie non pétrolière d’Abu Dhabi. www.admedia.ae