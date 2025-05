Al Faisal Al Zubair et AlManar Racing prêts pour le défi de Monza en GT World Challenge Europe 2025

- Advertisement -

Le pilote omanais Al Faisal Al Zubair, accompagné de ses coéquipiers Jens Klingmann et Ben Tuck, se prépare à disputer la deuxième manche de la GT World Challenge Europe Endurance Cup 2025 sur le circuit emblématique de Monza, en Italie, du 30 mai au 1er juin. Engagés sous la bannière d’AlManar Racing by WRT, ils viseront une performance de haut niveau au volant de leur BMW M4 GT3 EVO.

Après une performance prometteuse lors de la manche d’ouverture au Circuit Paul Ricard, où ils ont décroché une place sur le podium, le trio d’AlManar Racing by WRT arrive à Monza avec une confiance renouvelée. Jens Klingmann, qui avait remporté la course de Monza l’année précédente, apporte une expérience précieuse à l’équipe. Ben Tuck, quant à lui, complète ce trio dynamique, déterminé à capitaliser sur les enseignements de la première course pour viser la victoire.

Le circuit de Monza, surnommé le « Temple de la Vitesse », est réputé pour ses longues lignes droites et ses virages rapides, offrant un défi unique aux pilotes et aux équipes. La configuration du circuit mettra à l’épreuve la stabilité et la vitesse de pointe des véhicules, des éléments que la BMW M4 GT3 EVO est bien équipée pour gérer.

La course de Monza rassemblera 59 voitures réparties dans différentes catégories, avec une concurrence particulièrement intense dans la Gold Cup. Parmi les principaux rivaux d’AlManar Racing by WRT figurent CSA Racing, qui a remporté la première manche, ainsi que des équipes telles que Verstappen.com Racing, Garage 59, Optimum Motorsport, Team RJN, Tresor Attempto Racing, Paul Motorsport, Nordique Racing et Herberth Motorsport.

Actuellement deuxièmes au classement général combiné des championnats Sprint et Endurance, Al Faisal Al Zubair et ses coéquipiers visent à accumuler un maximum de points à Monza pour rester en lice pour le titre. La configuration du circuit, favorable aux caractéristiques de leur BMW, pourrait leur offrir l’avantage nécessaire pour se démarquer.

La manche de Monza s’annonce comme un tournant décisif dans la saison 2025 de la GT World Challenge Europe Endurance Cup. Avec une préparation rigoureuse, une voiture performante et une équipe expérimentée, Al Faisal Al Zubair et ses coéquipiers sont prêts à relever le défi et à viser la victoire sur l’un des circuits les plus emblématiques du sport automobile.