Les forces de sécurité intérieure ont réussi à identifier et à arrêter un ressortissant libanais qui a admis avoir mener une série d’opérations d’espionnage pour le compte d’un service de renseignement israélien.

Ce dernier, désigné par ses initiales M.Y. et âgé de 31 ans a été arrêté le 30 juin dernier dans la région de la Békaa Ouest. Il aurait contacté les services de renseignement israéliens dès le début de 2019 et aurait été contacté par une personne qui lui a offert une certaine somme en échange d’informations.

Ce contact l’aurait également entraîné.

Les analyses menées par les services techniques de son téléphone et de ses outils informatiques ont corroboré avec ses propres. M.Y. a été depuis déféré devant les autorités judiciaires compétentes.

